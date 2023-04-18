廈門暴雨全城大塞車　BRT車廂積水...有車輛泡水中「剎車燈還亮著」

記者魏有德／綜合報導

福建廈門今（18）日發布紅色暴雨警報，截至15時止，部分地區因瞬時強降水造成多處積水未退，嚴重影響出行，也讓市區交通大打結。透過微博網友分享的照片發現，部分地區積水已超過小客車車門，甚至有一輛車的剎車燈還亮著，也有BRT公共運輸系統車廂內出現積水的現象。

▲廈門暴雨導致多處積水，嚴重影響交通。（圖／翻攝微博廈門視頻）

《央視》報導，廈門市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室發布通知，該市於今天（4月18日）11時45分啓動防禦暴雨洪水Ⅲ級應急響應。通知要求廈門各區防指、市防指有關成員單位加強會商研判，根據《廈門市防汛防颱風應急預案》以及本部門預案要求，採取措施做好暴雨洪水防禦相應工作，嚴格落實值班值守制度，關注雨情，對低窪易澇區域、地質災害隱患點、下穿通道、重要交通路段等重點部位加強監測、巡查和防範，交警部門要在重點路段做好交通疏導。

▲廈門部分地區積水較深，車輛強行通過。（圖／翻攝微博廈門視頻）

對於廈門突如其來的強降雨，部分網友紛紛在微博上釋出廈門的即時情況。透過影片及照片顯示，有車輛在積水接近整個車輪的路段強行通過，也有市區交通阻塞、打結的現象發生，甚至有人拍到地下停車場內的車輛全部泡在水裡。

▲廈門淹水，校方用塑膠椅搭成「便橋」讓學生上學。（圖／翻攝微博）

不過，在積水未退的情況下也出現了暖心一幕。有間學校正值上課時間，家長和老師們將塑膠椅搭乘約100公尺的「便橋」，讓小朋友們避免再進教室學習前，因涉水而過導致下半身濕透影響上課狀態。

▲廈門BRT運輸系統車廂內的積水。（圖／翻攝微博廈門視頻）

據了解，廈門市氣象台在12時31分變更發布暴雨紅色預警信號，過去8小時廈門市集美區後溪鎮、灌口鎮已出現190毫米（公釐）以上的強降水，預計未來4小時上述鎮街仍有40至60毫米的強降水，其餘鎮街降水可達30至50毫米；廈門市水利局也於12時51分發佈山洪災害事件紅色預警，成為今天以來，氣象台和水利局分別第二發布暴雨和山洪災害事件紅色預警。