雲林台西中山路「海口放送」計畫　勇奪2023柏林設計銀獎

▲海口放送計畫不單只是街區的硬體改善，採用社會設計及運用社區組織參與、動員、實作等方式，致力於景觀、建築與地方、城市及居民之間建立關係。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府執行「台西鄉中山路人文景觀再造計畫-海口放送」在德國柏林設計獎(BERLIN Design Awards 2023)中，擊敗眾多參賽者，勇奪城市設計類銀獎，為雲林再度爭取國際大獎。

雲林縣政府說明，柏林設計獎（BERLIN DESIGN AWARDS）旨在表彰具有新銳創新、卓越體驗設計的作品，也表彰引領潮流的設計團隊的創造力和勇氣。該獎項設有豐富多樣的參賽類別，涵蓋空間、產品、視覺、圖形、數字體驗設計、最佳工作室等 17個類別，由匯集了世界各地的七萬五千多名創意人士的DRIVENxDESIGN 平台進行組織評選，並面向全球進行作品徵選。

▲海口放送計畫協助地方凝聚社區意識，建構完備的地區創生基礎條件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府指出，推動「台西鄉中山路人文景觀再造計畫-海口放送」，係為實踐翻轉沿海偏鄉，創造地方再生的目標，透過內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」的支持，與在地組織、人民團體、學校機構合作，進行街區頹屋改造、綠化口袋空間、老店博物館導覽解說系統、社區景觀節點等景觀美化，並協助地方凝聚社區意識，建構完備的地區創生基礎條件。

▲海口放送計畫不僅改善了台西中山路老舊頹屋、公共空間和服務設施外，也讓該地區更具有功能性、吸引力和可持續性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



縣長張麗善表示，「海口放送」計畫不單只是街區的硬體改善，在執行過程中不斷透過創新的思維，採用社會設計及運用社區組織參與、動員、實作等方式，致力於景觀、建築與地方、城市及居民之間建立關係。不僅改善了台西中山路老舊頹屋、公共空間和服務設施外，也讓該地區更具有功能性、吸引力和可持續性。感謝國際再次給予雲林肯定，也期許縣府各局處可以持續努力，共同為雲林這片土地打拼。

▲海口放送計畫不單只是街區的硬體改善，採用社會設計及運用社區組織參與、動員、實作等方式，致力於景觀、建築與地方、城市及居民之間建立關係。（圖／記者蔡佩旻翻攝）