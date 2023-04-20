比柯南還神！無業男偷30斤蒜頭藏帆布　警30分鐘逮到他

▲警方在犯嫌住處庭院發現遭竊的30斤蒜頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣台西警分局日前接獲民眾報案，指稱家中有30斤蒜頭不翼而飛，警方循線鎖定1名64歲男子並跟監至其住家，發現庭院的一塊大帆布下，果然藏有大量蒜頭，在30分鐘內順利逮人。警方表示，30斤蒜頭目前市價約1950元，男子坦承涉案，辯稱因缺錢花用才順手牽羊，訊後將他依法移送法辦。

台西警分局橋頭派出所14日獲報，報案人稱他平常早上會把蒜頭曬在自家門前，晚上要睡覺再把蒜頭拿至屋內擺放，上午他依往例把蒜頭放置家門口，出門至菜市場採買，10時許回家中，發現30斤的蒜頭不見了，在家中尋找皆未看見，猜想應是被偷走了。

▲報案人蒜頭失而復得，十分感謝警方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方查詢相關資料鎖定1名64歲的男子可能涉案，先到男子平常出入的場所找人，再一路跟監埋伏住家，發現男子住家旁的廣場有一塊大帆布，帆布下果真有一袋重量約30斤的蒜頭。

警方上前敲門，男子看到警察找上門來相當驚慌，辯稱是無業，缺錢花用才會順手牽羊。報案人看見自家的蒜頭失而復得，他稱讚橋頭派出所員警認真負責，高度肯定警方辦案的態度：「30分鐘內就把被偷的蒜頭找回來，真是厲害！」

台西警分局長黄世德肯定員警積極追查案件，及時查獲民生竊案，呼籲民眾，曝曬農作物要放在安全及不影響交通處，做好安全防護措施，以免引起宵小覬覦損失錢財。