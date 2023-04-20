2歲女童遭虐「身留14道齒痕」呆滯不哭鬧　狠父上訴下場更慘

記者黃翊婷／綜合報導

高雄張姓男子2019年間因為自己情緒不佳，竟拿不求人毆打當時年僅2歲的女兒，還張嘴狠咬，在孩子身上留下14道咬痕；女童被打到眼神呆滯、沒有任何情緒起伏，直到接受安置1個月後才露出笑容。高等法院認為張男的行為觸犯妨害發育罪，最終裁定駁回他的上訴，維持二審量刑有期徒刑8個月。

▲女童遭父親打到「不哭不鬧」，直到接受安置1個月後才露出笑容。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，張男和妻子王女、女兒一起住在高雄市，2019年4月2日至14日間他因為情緒不佳，竟對當時才2歲的女兒施暴，不僅用不求人打到背部、大腿多處瘀傷，還直接張嘴咬，在女兒手臂、臀部、大腿、臉頰等部位留下14道咬痕。後來有鄰居警覺不對勁報案，社會局展開調查，才救出女童。

張男挨告之後辯稱，是因為女兒愛哭鬧，他才會出手管教，一審被高雄地院法官依成年人故意對兒童犯傷害罪，共3罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

全案上訴至二審，合議庭認為，女童在獲救當日眼神呆滯，沒有任何情緒起伏，就算父母在接受調查後離開派出所，她也不哭不鬧，沒有表現出不捨等情緒反應，安置初期也表現出對成年男性的畏懼、閃避行為，直到1個月後才逐漸好轉，願意露出比較多笑容，可見張男的行為確實對孩子造成身心創傷、妨害發育，因此改依妨害幼童發育罪，判處有期徒刑8個月，不得易科罰金。

張男不滿提出上訴並表示，女兒目前發育、精神狀況都很好，希望法官從輕量刑，給他勞動服務代替刑期的機會，以利一家團圓。但高等法院合議庭經審理後認同二審量刑，況且張男事後對於親子探視、女兒寄養狀況皆採取消極被動的態度，實在難以認同他已經深切反省，最終裁定駁回上訴。

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