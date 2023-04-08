熱水燙傷5歲童！幼兒園師還譏「去吃狗餅乾」　慈母PO網控訴

▲女童遭滾燙熱水燙傷胸部，家長指控園方延誤就醫導致傷口潰爛。（圖／翻攝自臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名家長指控，一家幼兒園林姓教學助理員涉嫌用熱水燙傷她5歲大的女兒，且延誤就醫導致傷口潰爛，還冷嘲熱諷叫她女兒「喜憨兒」、「去吃狗餅乾」，她將此事通報教育局，希望主管機關釐清事情緣由，但認為承辦員互踢皮球，並未對林姓教助、園方祭出懲處。教育局查出，林姓教助未接受職前訓練即被聘用，已函請園方檢討，另外，林姓教助也於案發後被解聘，而若查出對幼兒不當體罰、霸凌情事，將依法裁罰。

該名家長於臉書「爆怨2公社」發文表示，她5歲大的女兒字2020年入學一所中學附設幼兒園就讀小班，因具特教生身分，向教育局申請補助，由林姓教學助理員入班個別協助。

▲女童的左胸被燙傷，傷口令人看了很心疼。（圖／翻攝自臉書）

家長指出，2022年7月，小孩被林姓教助用熱水大面積燙傷，經高雄市大同醫院診斷為胸壁二度燙傷。她指控，園方未依照學生緊急傷病處理辦法流程盡速處理，竟不顧受傷孩子疼痛大哭也不叫救護車，僅由校內醫護潦草冰敷，後來發現傷口已潰爛且面積太大，拖延超過1.5小時後才送醫，再通知她先生。

家長表示，當天下午她回到幼兒園要求調閱走廊監視控畫面，園方卻說走廊未裝設，而林姓教助對小孩受傷過程含糊其辭、說詞反覆，原先說是孩子拿熱水潑傷自己，又說可能是別的老師弄傷的，否認小孩受傷和她有關。

家長指控，事發當天，她通報高雄市教育局幼兒教育科與特殊教育科，告知園方竟允許危險的沸水讓兒童靠近，還潑灑造成嚴重燙傷，希望主管機關協助釐清事件緣由，但2個科室僅派出2名人員到園方進行訪查之後互踢皮球，並未對於肇事的林姓教助員、園方或任何相關人等有任何行政懲處措施。

家長說，受傷期間，2名班導師對孩子傷勢不聞不問，雖對園方很寒心，但因希望孩子在熟悉環境讀到畢業，所以便接受了園方的口頭道歉，並沒讓孩子轉學，也未曾要求過任何金錢或其他賠償。

家長難過地表示，同班的其他家長私下告知，班上的孩子有多人曾看過聽過園方及班導師有數次動手用力推拉、冷嘲熱諷、言語霸凌其孩子，叫她「喜憨兒」、「去吃狗餅乾」等語，或將孩子帶到沒有監視器的角落責罵、體罰，這才驚覺原來孩子長期被導師霸凌，因此2022年10月將孩子轉學，並對林姓教助員、林姓園長提出刑事過失傷害告訴。

家長指控，事發當天，她通報高雄市教育局幼兒教育科與特殊教育科，希望主管機關協助釐清事件緣由，但2個科室僅派出2名人員到園方進行訪查之後互踢皮球，並未對於肇事的林姓教助員、園方或任何相關人等有任何行政懲處措施，甚至口頭告誡都沒有，對受傷的孩子及心力交瘁的家長，是莫大的傷害。

對此，教育局表示，已於2022年8月4日派員至幼兒園查察，經查該園未依據「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」之規定進用部分工時特教學生助理人員，包含聘期和實際在職日期不同、未接受職前訓練36小時即進用等，故後續教育局於2022年9月函請該園確實檢討、改進，爾後應依據相關規定辦理；而幼兒園已於案發後解聘林姓部分工時特教學生助理人員。

教育局也查出，幼兒園於案發後已進行校安通報，不過未進行關懷e起來通報；教育局將函請該園檢討改進。

教育局強調，絕不容忍不當對待學生行為，已依規定進行調查懲處。另此次接獲有關言語霸凌、體罰等情事，將依教保相關人員違法事件調查處理辦法進行審查及調查，若有違法對待幼兒情事，將依幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例等規定視情節輕重予以裁罰。