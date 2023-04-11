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社會 社會焦點 保障人權

安親班虐童7年！冬天逼脫光沖冷水、壓頭嗆水、抓腳踝甩童

▲▼男童,割禮,動手術。（圖／CFP）

▲男童在安親班內遭虐待，班主任二審獲輕判。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

某美語體系安親班台北市南海分校，日前傳出長期虐童案件，梁姓男童自幼兒園起就在這個安親班，林姓班主任與2名女老師多方虐待，冬天逼他脫光衣服沖冷水、壓頭嗆水，甚至抓腳踝將男童甩出，還以發霉、發臭的食物，逼男童吃下。一審將林男判刑3年10月，林男上訴二審，高院11日改輕判2年4月。可上訴。

受害男童自2足歲起，就開始在這個安親班就讀，一直到國小3年級上學期結束，男童強烈表達不願繼續在這個安親班就讀，母親只好將他轉到別的安親班。一直到當年底，媒體爆料出這個安親班傳出虐童事件，男童聽聞後又勾起不勘的回憶，身心出現異常情況，父母先後帶往醫院診治，確診罹患長期創傷後壓力症（PTSD），因此報案處理。目前該安親班已經歇業。

根據本案判決指出，林姓班主任與劉姓、金姓兩名女老師，在男童入學後就多方虐待，包含：將男童頭部壓進已裝水之水桶內、或壓入供小朋友玩水之水池中讓他嗆水；逼他搬書、刷廁所等粗重工作；逼男童長時間半蹲，未達要求即加做交互蹲跳；手腳分立於兩張椅子，身體懸空；不許喝水或喝水後不許上廁所，或說男童母親在醫院工作身上有病毒，尿液有細菌影響他人，上課需戴口罩，讓男童被同學排斥；持「愛的小手」敲打男童頭部及身體；不提供桌椅而命男童趴在地上寫功課等。

更誇張的，還會在冬天時將男童衣物脫光，站在洗水槽以冷水沖洗身體；抓住腳踝旋轉身體後甩出（人體風火輪）；禁止男童吃午餐、點心，或提供發霉、腐壞或辛辣之酸辣湯讓男童食用。種種誇張的行為，男童母親雖然發現兒子身上有傷，詢問林姓班主任，但對方總是含糊其詞。另外林男還會因為男童告狀加重處罰，讓男童再也不敢告知母親，總計男童在這安親班內，前後約7年時間遭到虐待。案經檢方偵查終結後，依照「妨害幼童身心發展罪」提起公訴。

一審將林男判刑3年10月、劉女判刑6月得易科罰金18萬元、金女判刑6月緩刑4年。劉女、金女均未上訴而先行定讞，林男上訴第二審，當庭供稱願意以20萬元和解，但男童家屬不同意。全案於11日宣判，高院改將林男減刑，輕判2年4月。

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