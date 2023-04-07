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大陸 大陸焦點 特派現場

「徐州8孩母」判決出爐！　丈夫董志民「虐待＋非法拘禁」判9年徒刑

▲▼江蘇徐州「八孩母親」。（圖／翻攝微博）

▲江蘇徐州「八孩母親」遭拘禁虐待引起社會關注。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸2022年初發生震驚社會的「徐州8孩母」事件，輿論爆出患有精神障礙疾病的女子「小花梅」被丈夫董志民用狗鍊栓在破屋內，還生下8名小孩，引起大陸官方重視。時隔一年多，江蘇中院今（7）日以虐待、非法拘禁罪判處董志民有期徒刑9年，同案設籍人口拐賣等罪的犯嫌則分別處以11年至8年不等的刑責。

▲▼江蘇徐州「八孩母親」。（圖／翻攝微博）

《央視》報導，江蘇省徐州市中級人民法院一審公開宣判被告人董志民虐待、非法拘禁案，被告人時立忠、桑合妞拐賣婦女案和被告人譚愛慶、霍永渠、霍福得拐賣婦女案。法院判決被告人董志民犯虐待罪，判處有期徒刑六年六個月，犯非法拘禁罪判處有期徒刑三年，數罪並罰，決定執行有期徒刑九年。判決被告人時立忠、桑合妞、譚愛慶、霍永渠、霍福得犯拐賣婦女罪，分別判處有期徒刑十一年、十年、十三年、八年六個月和八年，並處罰金。

「徐州8孩母」案發生在2022年初，一名網友發影片爆料，在江蘇豐縣歡口鎮有一名8個孩子的母親吃冷飯、睡破屋，還被丈夫用狗鍊栓脖子，牙齒也被拔光，引起社會關注。事發時，當地政府曾冷漠回應，讓事件在輿論發酵下逐漸升級，最終引起大陸人大代表及中央單位重視，進而派出調查組進駐調查。

全案經調查後發現，犯嫌時力忠和桑合妞以治病為由將小花梅自雲南家鄉拐賣至江蘇豐縣，經幾番輾轉，最終以5000元（人民幣）賣給董志民。小花沒在與董志民共同生活期間產下8孩，還被以不人道的方式對待，最後因網友爆料而將整起事件攤在陽光下。

據了解，小花梅目前仍在醫院接受照護治療，醫師滕曉婷透露，小花梅病情得到控制，身體狀況穩定，能在醫生、護工幫助下穿衣、吃飯，並與醫護人員簡單交流，但仍然存在認知障礙。

至於小花梅的8名孩子現狀，長子表示，兄弟姐妹們已經有低保、醫保，現在政府也幫弟弟、妹妹辦理了困境兒童救助，「弟弟、妹妹都在上學和上幼兒園，村裡愛心媽媽經常到家裡來幫忙洗衣、做飯。」

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