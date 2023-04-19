北京醫院大火增至29死！院長等12人被公安拘留

記者蔡紹堅／綜合報導

北京長峰醫院18日下午發生大火，已導致29人身亡，起火原因初步指向醫院施工過程中產生的火花。北京市官方19日下午通報，包含醫院院長、副院長、施工公司負責人、現場施工人員等12人因涉重大責任事故罪，已被公安拘留。

北京市公安局刑事偵查總隊總隊長孫海濤表示，4月18日，長峰醫院火災事故發生後，北京市公安局會同消防等相關部門，連夜開展調查訪問、勘查檢驗等工作。

▼北京市官方在事故情況通報會上起立默哀。（圖／CFP）



孫海濤指出，經查，北京長峰醫院院長王某玲（女，44歲）、副院長汪某（女，37歲）、總務科主任王某陽（男，50歲），施工公司負責人王某峰（男，47歲）、現場施工人員程某君（男，33歲）等12人，涉嫌重大責任事故罪，「目前上述人員已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步工作中。」

孫海濤強調，下一步，公安機關將會同相關部門，進一步深入偵查調查、完善固定證據，依法打擊處理。

事故通報會上，北京市消防總隊副總隊長趙洋也通報了火災的救援過程，他提到，北京市消防救援總隊指揮中心18日下午12時57分接獲報案，長峰醫院發生火災，指揮中心立即調派總隊、支隊兩級全勤指揮部、9個消防救援站、30部消防車到場處置。

趙洋指出，消防救援力量到達現場後，迅速開展人員搜救和火災撲救，滅火救援行動中，消防救援人員利用雲梯、拉梯、連廊和建築室外平台，在建築外部搭設多條臨時救生通道，同時利用建築內部疏散樓梯，深入火場，內外結合，快速組織對各樓層各房間開展人員疏散，配合醫護人員對危重病人轉移疏散。

趙洋還說，明火在下午1時33分被撲滅，下午3時30分現場搜救行動結束，共疏散轉移患者、醫護人員及家屬142人。

▼大火發生當下，許多人爬窗逃生。（圖／翻攝微博）

