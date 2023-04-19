長峰醫院大火死亡人數升至29人　初步調查為施工作業火花引起

▲北京市政府相關人員在記者會現場為長峰醫院火災遇難者默哀。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

北京長峰醫院昨（18）日午間發生大火意外，截至今（19）日中午12時止，死亡人數上升至29人，包括26名住院患者、1名護士、1名護工及1名病患家屬。經警消及相關單位初步調查，火災發生主因為，醫院住院部施工作業過程中產生火花，引燃現場可燃塗料的揮發物所致，具體原因和損失仍待後續調查。

▲北京長峰醫院火勢撲滅後，窗邊留有焦黑痕跡。（圖／CFP）

北京市政府相關單位今（19）日在豐台區汽車博物館會議室緊急舉行記者會，對外界說明長峰醫院火災事故情況，包括北京市公安局、衛健委、消防救援總隊及豐台區政府相關負責人皆到場出席。

記者會一開始，北京市政府發言人徐和建與現場出席官員等，先一同起立為遇難人員默哀。徐和建表示，火災令人痛心，教訓極其深刻，「我代表市委市政府，對遇難人員表示深切哀悼，對遇難者家屬表示誠摯慰問。對事故傷員，我們將全力以赴予以救治，調集精銳醫療力量，科學制定救治方案，盡最大努力爭取早日康復。」

在死亡人員名單中，男性13人、女性16人；長峰醫院住院患者26人、患者家屬1人、護工1人、護士1人；北京26人，河北、湖南、山東各1人。26名長峰醫院住院患者平均年齡71.2歲，最小40歲，最大88歲，其中40至49歲2人，50至59歲3人，60至69歲3人，70至79歲13人，80歲以上5人。

至於火災發生的初步調查結果，北京市消防總隊副總隊長趙洋指出，這起火災發生原因為醫院住院部內部改造施工作業過程中產生的火花，引燃現場可燃塗料的揮發物所致，具體原因和損失還在進一步調查之中，「下一步將聚焦醫院、養老機構、高層建築、地下空間等場所、單位，開展排查整治，推動落實消防安全責任，整改消防安全隱患，維護人民生命財產安全。」