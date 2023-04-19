郵局辦事不知3張鈔票落地　警員調監視器比對...火速找到失主

▲中興分局警員洪家偉善用監視器，幫民眾尋回掉落街頭的3張千元鈔票。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

52歲張姓民眾日前到中興新村郵局辦事，不慎將3張千元鈔掉落地上，回到工作處才發現現金短少，所幸被拾金不昧的民眾拾獲向警方報案，員警洪家偉透過快速交叉比對監視器，不到3小時就成功找到張男、通知失物招領，讓張男樂不可支、不斷道謝。

中興警分局指出，中興派出所4月6日受理王姓婦人報案，表示在中興郵局旁公共電話亭拾獲千元紙鈔3張，警員洪家偉隨即調閱過濾路口監視器畫面，發現是一名滿頭白髮、身穿藍白色上衣、深色長褲的男子，於當日上午10時29分許在中興郵局電話亭掉落，再透過車型及交叉比對監視器畫面，沒多久就確認車牌號碼並聯繫到52歲張姓失主。

▲中興分局警員洪家偉。（圖／記者高堂堯翻攝）

張男接到警方通知後大感驚訝，表示當日早上前往郵局辦事，卻未注意到掉錢即離去，沒想到3張沒寫名字的鈔票竟能失而復得，讓他簡直不敢相信，除感謝民眾拾金不昧，更直呼警方服務用心。

另一名台中市70歲余姓老伯日前騎乘機車時，鑰匙疑似不慎從口袋中掉落，被好心女子撿到，將鑰匙串送至中興派出所，洪家偉也立即調閱監視器，循線聯絡上失主；余男事後感激向警方表示，還好有熱心民眾及員警細心及耐心協助，鑰匙串才能失而復得。

