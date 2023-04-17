屏東女停車遺失現金6萬9千元　東港警調閱監系統追查

▲東港派出所副所長蘇大智說明案情 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮蔡姓女子16日在東港鎮中正路停車時，不慎掉落皮包，內有6萬9000元，警方獲報調閱相關監視系統發現疑是一名機車騎士路過撿走，已循線展開追查。

東港警分局東港派出所於年4月16日21時11分許接獲蔡姓女子報案，表示在東港鎮中正路一段於下車時，不慎將新台幣6萬9千元掉落在地上，隨即遭後方民眾撿走，警方已依規定受理並積極偵辦中。

警方在此呼籲民眾，拾獲遺失物應送交警察機關，避免涉及侵佔遺失物等罪嫌。