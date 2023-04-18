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社會 社會焦點 保障人權

少年機構設VIP室關禁閉！睡覺換衣全都錄　高雄社會局出手了

▲院生出面指控機構。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲院生出面指控機構。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所少年安置機構遭離職員工指控，以「住VIP室」為由幽禁院生，還在宿舍裝設監視器監控院生，睡覺、換衣服都被看光光。社會局今(18日)到場稽查，發現「VIP室」目前有住一名少年，但空間設施不夠周全，要求機構改善地板、床、牆面設施；另外，依據機構評鑑指標，寢室內不得裝設監視設備，這部分也要求機構一併改善。

高雄市私立慈暉關懷學園有多名院生、離職員工向民進黨高雄市議員林智鴻投訴，怒批機構不當管教違反人權，包括把院生關在稱為「VIP室」的小房間，曾有人被關了一個月。

▲▼高雄少年機構遭投訴。（圖／林智鴻議員提供）

▲▼前員工指控，機構設置恐怖VIP室幽禁院生。（圖／林智鴻議員提供）

▲▼高雄少年機構遭投訴。（圖／林智鴻議員提供）

前員工說，禁閉室為廁所改建，室內通風不良，除了環境髒亂、廁所排水不良，目前更有一名智能障礙院生正遭拘禁於禁閉室。此外，機構宿舍私人空間都被裝設監視器，睡覺、換衣服全都被看光光，毫無隱私。

社會局表示，該學園立案15年，主要收容社政、司法轉介的家庭遭逢變故或有行為偏差需安置輔導的12歲至18歲少年，目前收容14位。

針對離職員工指控機構設「VIP室」監禁院生，社會局今日到場稽查指出，兒少安置機構依照顧需求，會設置隔離室，該機構運用套房空間設置，目前有1位少年居住。

社會局轉述機構說法，因少年對路人有暴力行為，經機構向法院保護官反應，法院傾向採感化教育，但機構仍想繼續輔導少年，結合醫療、心理諮商等網絡提供輔導，但空間設施設備不夠周全。新聞照片顯示孩子睡於地板，經查該隔離空間備置有折疊式床組，但因孩子有睡地板的習性，社會局要求改善地板、床、牆面等設施。

▲▼高雄少年機構遭投訴。（圖／林智鴻議員提供）

▲院生指控，寢室裝設監視器毫無隱私。（圖／林智鴻議員提供）

至於寢室裝有監視設備部分，機構向社會局表示，因少年會有暴力及性議題事件，希望透過監視系統預防事件發生。不過社會局指出，依據機構評鑑指標，寢室是不得設置監視設備的空間，應由照顧者透過密集的巡邏管理，此部分社會局也要求改善。

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