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台東夏季線上旅展在即　即日起至4／30招募業者提供旅遊產品

▲台東縣政府，即日起至4月30日招募在地業者提供優質台東旅遊產品。（圖／記者楊漢聲攝）

▲台東縣政府，即日起至4月30日招募在地業者提供優質台東旅遊產品。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為持續推廣國旅客群，搶攻夏季旅遊市場，將於5月15日至6月15日透過台東觀光旅遊網站(https://tour.taitung.gov.tw/)舉辦「2023台東夏季線上旅展」，即日起至4月30日招募在地業者提供優質台東旅遊產品。

台東縣長饒慶鈴表示，為迎接解封後的旅遊熱潮以及同時方便旅客獲取多元旅遊產品資訊管道，台東縣政府別推出「2023台東夏季線上旅展」，邀集在地業者提供各式台東優質旅遊產品資訊，並分為「遊程類」及「其他類(旅宿、伴手禮等產品)」2種類型，民眾可透過台東觀光旅遊網（https://tour.taitung.gov.tw/），即可全盤了解台東有哪些必吃必去必玩的行程，為夏季旅遊規劃提前作準備。

交通及觀光發展處代理處長江慧卿指出，台東觀光旅遊網累計瀏覽數破千萬，也是台東主要旅遊資訊入口網站，希望藉由網站本身的高瀏覽率，推出線上旅展行銷活動，提供在地業者產品露出機會，相關產品也會透過縣府各式宣傳平台如:台東就醬玩FB粉絲專頁、Amazing Taitung Youtube頻道等各式管道推廣，報名期限即日起至4月30日止，歡迎有意參加的台東觀光相關業者、旅行社等業者把握報名時間踴躍報名，共同推廣台東觀光。

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