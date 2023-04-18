Challenge Taiwan22、23日登場　超過8千名鐵人齊聚台東

▲Challenge Taiwan國際鐵人三項22、23日於台東舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



深耕台東第11年的Challenge Taiwan，22、23日將於活水湖、鐵花新聚落等地舉辦鐵人三項賽事，將有來自35個國家、超過8千位運動員、55,000名觀眾回到鐵人的故鄉-台東共襄盛舉，比賽期間東海岸及台東市區馬亨亨、山海鐵馬道及鐵道藝術村（鐵花路段）等地將實施局部交通管制，敬請民眾及駕駛人配合指揮。



由台灣鐵人三項運動發展協會主辦，台東縣政府協辦，台灣賓士連續7年冠名贊助的Challenge Taiwan國際鐵人三項，今年賽道一如傳統於美麗清澈的活水湖作為開場序幕，後續銜接台11線海岸線風景一路來到寬闊的台東森林公園和國際地標，終點設置於鐵花新聚落。





台東縣長饒慶鈴表示，CHALLENGE TAIWAN今年在台東舉辦已邁入第11年，台東也伴隨CHALLENGE TAIWAN一起成長許多日子，已經成為鐵人們最熟悉的故鄉，她非常開心能見到來自四面八方的鐵人選手們共同享受台東之美。



「回歸初心，從心出發，邁向下一個十年」，2023 Challenge Taiwan以『Be Proud』為主軸，經過10年後，提倡Challenge Family不只是一場鐵人比賽，更是能夠影響周遭在乎著鐵人們的生活，希望每年4月所有選手及觀眾向家人一樣，團聚在CHALLENGE TAIWAN。Challenge 包含比賽、訓練、工作、目標，Family 代表對自己愛的人關心、付出、陪伴，能夠在這之中達到平衡，才是令人稱羨的代表。



台東縣府指出，為使比賽順利進行，22日上午6時起一整天，以及23日清晨6時至中午12時，將實施局部交通管制，包括自行車競賽路線（台11線中華大橋至成功鎮和平八嗡嗡段）、路跑部份鐵花路全線封閉（臨海路-中華路）、馬亨亨大道(興安路至中山路)、山馬鐵馬道全線管制，當天利用聯外道路、台東市鐵花路及馬亨亨大道從台東往東海岸方向的汽、機車，請於依照員警指示，敬請民眾及駕駛人能注意選手安全。