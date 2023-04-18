台東環保局攜手東河鄉公所　每月雙週回收活動送好禮

▲環保局攜手東河鄉公所舉辦回收送好禮活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升台東縣資源回收量及推廣鄉民正確資源回收的觀念，台東縣環境保護局與東河鄉公所合作，自即日起至12月止，每個月第2週及第4週的星期二上午8時至12時，在東河鄉公所廣場設置「資源回收兌換站」，活動期間除加強宣導正確的回收方式及瞭解資源回物的分類項目外，也歡迎民眾攜帶指定的12大類資源回收物至現場秤重換取環保用品。





環保局指出，近年陸續在富岡漁港及成功鎮、大武鄉、長濱鄉等臨海公所設置資源回收兌換站，深受民眾好評，今年選在東河鄉舉辦回收換好禮活動，並持續倡導資源回收及永續城鄉的理念，回收項目計有廢紙類、紙容器、寶特瓶、雜項塑膠、農藥廢容器、其他金屬(含容器)、廢鋁容器、廢鐵容器、資訊產品、高壓氣瓶、乾電池、玻璃容器等12大類，以達到指定回收量即可兌換環保用品的方式鼓勵民眾落實資源回收。

環保局特別提醒，高壓氣瓶及鋰電池具易燃性，近期外縣市發生因民眾誤將此類物品丟進垃圾壓縮車，造成爆炸起火事件，危害民眾及清潔隊員安全，為保障全民垃圾清運安全，請民眾務必做好垃圾分類及資源回收，才能讓回收流程更安全也更順暢。