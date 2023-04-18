台東射耳祭　分局長率「識詐交安宣導團」強力放送

▲分局長率「識詐交安宣導團」，打耳祭強力放送宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣縱谷地區海端及延平等原鄉布農族部落，於4月份射耳祭祭儀活動陸續舉辦。日前，關山警察分局分局長林志弘率偵查隊及交通組「識詐交安宣導團」，前往「112年度(大埔、龍泉、錦屏)部落聯合射耳祭祭儀活動」現場實施宣導。

關山警察分局分局長林志弘於會場中表示，凡是有關於「錢」的，請大家要非常注意！現在詐騙集團都亂槍打鳥，利用簡訊或FB等社群軟體，只要點閱之後，就有可能上當，千萬不要理會來路不明的簡訊。大家參加慶典活動，難免喝些小酒，再次呼籲「喝酒不開車、開車不喝酒」，如果有喝要請代駕、搭乘計程車，或是請沒有飲酒的親友載回家，若是不小心喝酒騎機車發生事故，除了送醫外，也可能涉及公共危險罪，傷身又傷荷包得不償失。

關山警察分局表示，「防詐識詐」與「交通安全」宣導，是當前重要的工作，將運用各鄉(鎮)辦理各項活動，如社區治安會議、文健站、老人日托、關懷站及機關辦理集會(活動)等時機前往宣導，讓防詐與交安觀念深植民心。另再提醒民眾，接獲任何可疑電話或訊息「別慌！請冷靜」！並立即撥打165反詐騙諮詢專線或110查證，以確保自身財產安全。