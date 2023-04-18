第121家新莊四維公托中心啟用　侯友宜：持續打造友善育兒城市

▲新北第121家新莊四維公托中心啟用。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市持續落實「幼托公共化」，推動2到6歲幼兒園公共化，並廣設公共托育中心，今（18日）第121家新莊四維公托中心正式啟用，市長侯友宜出席開幕儀式表示，將持續提升公托服務量能及托育人員照顧專業，打造友善育兒城市。

侯友宜感謝承接單位國際全齡照護暨托育協會對公托政策的支持，他提到，新北市已設立121家公共托育中心，家外托育率達到42%，超越經濟合作暨發展組織(OECD)國家的平均收托率36%，量能更是全國之最，高於五都總和，市府將持續開設公托中心，讓家長安心托養。

▲新北市長侯友宜感謝承接單位國際全齡照護暨托育協會對公托政策的支持。

侯友宜表示，近年積極活化社區閒置空間，除了作為公共托育用途，也朝向托老、身心障礙、社會福利服務等方面發展，盼能回饋社區居民，達到在地就學、在地安養、在地照顧等目標。

此外，新北市建立兒童托育準公共化暨合作聯盟機制，讓私立托嬰中心成為準公共托育中心，提供家長多元托育選擇。侯友宜指出，市府透過公共托育、準公共托育服務及提高托育補助額度等方式，大幅降低家長照顧嬰幼兒壓力。

▲新北市府將持續提升公托服務量能及托育人員照顧專業，打造友善育兒城市。

社會局表示，新莊四維公共托育中心共招收40名0到2歲嬰幼兒，自4月18日至5月9日下午5時開放網路報名，如報名人數超過各中心收托名額，將於5月12日上午10時進行抽籤，勝出者名單將於同日下午2時公告，相關資訊請至「新北市政府社會局網站」、「新北育兒資訊網」、「新北社會局」及「友善公托、幸福新北」臉書粉絲專頁查詢。