　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

第121家新莊四維公托中心啟用　侯友宜：持續打造友善育兒城市

▲第121家新莊四維公托中心啟用。（圖／新北市社會局提供）

▲新北第121家新莊四維公托中心啟用。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市持續落實「幼托公共化」，推動2到6歲幼兒園公共化，並廣設公共托育中心，今（18日）第121家新莊四維公托中心正式啟用，市長侯友宜出席開幕儀式表示，將持續提升公托服務量能及托育人員照顧專業，打造友善育兒城市。

侯友宜感謝承接單位國際全齡照護暨托育協會對公托政策的支持，他提到，新北市已設立121家公共托育中心，家外托育率達到42%，超越經濟合作暨發展組織(OECD)國家的平均收托率36%，量能更是全國之最，高於五都總和，市府將持續開設公托中心，讓家長安心托養。

▲第121家新莊四維公托中心啟用。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市長侯友宜感謝承接單位國際全齡照護暨托育協會對公托政策的支持。

侯友宜表示，近年積極活化社區閒置空間，除了作為公共托育用途，也朝向托老、身心障礙、社會福利服務等方面發展，盼能回饋社區居民，達到在地就學、在地安養、在地照顧等目標。

此外，新北市建立兒童托育準公共化暨合作聯盟機制，讓私立托嬰中心成為準公共托育中心，提供家長多元托育選擇。侯友宜指出，市府透過公共托育、準公共托育服務及提高托育補助額度等方式，大幅降低家長照顧嬰幼兒壓力。

▲第121家新莊四維公托中心啟用。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市府將持續提升公托服務量能及托育人員照顧專業，打造友善育兒城市。

社會局表示，新莊四維公共托育中心共招收40名0到2歲嬰幼兒，自4月18日至5月9日下午5時開放網路報名，如報名人數超過各中心收托名額，將於5月12日上午10時進行抽籤，勝出者名單將於同日下午2時公告，相關資訊請至「新北市政府社會局網站」、「新北育兒資訊網」、「新北社會局」及「友善公托、幸福新北」臉書粉絲專頁查詢。

【更多新聞】

►出席「新臺馬輪首航典禮」　蔡英文：強化馬祖基礎建設及觀光

►民進黨提名賴清德參選總統　蔡適應：台灣隊最強候選人

►打火哥變消防局長！向永財接掌基隆救災救護兵符　謝國樑這樣說

►國道客運9026路線　謝國樑籲尖峰時刻2路線分流

►型男再現！謝國樑穿搭休閒貼近民眾　重要場合重披筆挺西裝

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
女歌手、辣模「遭割喉陳屍海邊」　生前最後訊息曝
周玉蔻挨告！找證人出庭反被打臉：我們很熟？
他被嘲諷太短！一刀刺死應召女　一審判決出爐
快訊／台灣在WTO告贏印度　提高「資通訊產品關稅案」勝訴
台採購400枚「魚叉飛彈」　中國外交部回應了
愛妻便當長這樣！　全場看傻：地獄風情
股民注意！「這25檔」並列注意股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北首座滯洪池年底將完工　侯友宜盼解決塭仔圳積淹水問題

2023「新北環境季」開跑　號召全民實踐環保綠生活

第121家新莊四維公托中心啟用　侯友宜：持續打造友善育兒城市

月薪3.3K起跳！桃園環保局招考450名清潔隊員　5／1起報名

水情黃燈「共體時艱」　竹市府實施抗旱方案

112年公務員身心障礙特考　台東考區新生國中22、23日舉行

重返龍鳳寶穴！大園福海宮反拆遷信眾　4／22舉辦170年祝壽慶典

台南安平區工程挖斷瓦斯管　消防人員以灑水戒護　

台中首屆永續淨零貢獻獎選拔開跑　5／31前受理報名

全國模範勞工出爐　竹市邱鈺淇及廖子雲獲肯定

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

哈林控卜學亮：來弄我的　環島揪小燕姐？「有沒有人性」

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

新北首座滯洪池年底將完工　侯友宜盼解決塭仔圳積淹水問題

2023「新北環境季」開跑　號召全民實踐環保綠生活

第121家新莊四維公托中心啟用　侯友宜：持續打造友善育兒城市

月薪3.3K起跳！桃園環保局招考450名清潔隊員　5／1起報名

水情黃燈「共體時艱」　竹市府實施抗旱方案

112年公務員身心障礙特考　台東考區新生國中22、23日舉行

重返龍鳳寶穴！大園福海宮反拆遷信眾　4／22舉辦170年祝壽慶典

台南安平區工程挖斷瓦斯管　消防人員以灑水戒護　

台中首屆永續淨零貢獻獎選拔開跑　5／31前受理報名

全國模範勞工出爐　竹市邱鈺淇及廖子雲獲肯定

不斷更新／林立陽春砲　桃猿5局1比0領先兄弟

俄軍投放「FAB-500巨型炸彈」　出動傘兵空降奪取巴赫姆特2區

新北首座滯洪池年底將完工　侯友宜盼解決塭仔圳積淹水問題

「爬山還可以靠贊助」！最辣女師開嗆寄生女：害女人地位無法平等

「越懂得・越值得」　方文山以亞伯樂吟詠人生的雋永滋味

控趙少康拋妻棄子挨告！周玉蔻找證人出庭反被打臉：我們很熟？

女星網購受騙！追討退款「要求手續費也還」　賣家反批：連17元都要

還在比賽不能為林智勝鼓掌　桃猿老戰友見「阿公」拍手才跟上

快訊／台灣在WTO告贏印度　提高「資通訊產品關稅案」勝訴

新北警瓦解「藍道」詐團　林右昌表揚有功人員…盼修法提高刑度

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

地方熱門新聞

陸戰隊4艘突擊艇現台東　居民驚

日本第一牛郎羅蘭開線上課　吸2100台人搶買

三重車路頭街涵洞增設人行道　4／17起封閉

南消打火團隊再添新戰力

騎車下班猛搖晃「手狂抖」警勸就醫

桃園「李金興公家族墓園」　保留有望

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

iMessage騙案增多原因曝：販售簡訊認證碼

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

10億打造日月町複合商場落腳埔里

女子停車遺失現金6萬9千　警調閱監系統追查

南消二大辦機械滾輪夾困專業講習

台南安平區工程挖斷瓦斯管灑水戒護　

更多熱門

相關新聞

2023新北環境季開跑　實踐環保綠生活

2023新北環境季開跑　實踐環保綠生活

新北市政府環保局今（18日）舉辦「2023新北環境季-全民出任務i綠行動」起跑記者會，以「i遊玩」、「i探索」、「i學習」三大主題，串聯新北各局處共同推展富有環保永續意涵的活動，環境季自4月22日地球日起至6月11日，邀請民眾一同響應，以行動愛護我們的地球。

男揪慶生續攤被打槍　女友遭熱湯潑臉+甩巴掌

男揪慶生續攤被打槍　女友遭熱湯潑臉+甩巴掌

北大玩具節　土城社福中心與北大社科院USR合作

北大玩具節　土城社福中心與北大社科院USR合作

三重車路頭街涵洞增設人行道　4／17起封閉

三重車路頭街涵洞增設人行道　4／17起封閉

新北八代傳承百年技術　三峽青農種出獨家好茶

新北八代傳承百年技術　三峽青農種出獨家好茶

關鍵字：

新北幼托托育中心

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

快訊／「對發票神器」宣布終止服務！一票用戶震驚

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照「達成生活新共識」

最強春雨明襲！全台連下3天　最劇時間曝

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

麥當勞早餐限定「雙層麥香魚」回來了

法航447號空難　駕駛遺言讓人不寒而慄

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面