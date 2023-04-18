男熱炒店慶生想續攤被打槍　女友最衰！遭熱湯潑臉+甩巴掌

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一名男子生日與女友及朋友等11人到熱炒店慶生，酒酣耳熱之際男子想要續攤，女友卻想返家休息，2人起口角糾紛，過程中不慎將湯水潑到女友右臉頰造成燙傷送醫，包紮後再度返回熱炒店時，見朋友替她出頭與男友互毆，女友向前制止時又被朋友甩巴掌，警方到場將涉案人帶回偵訊，雖然雙方不提告，仍依社秩法送辦。

▲洪男騎在黃男身上毆打他 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，17日晚間11時許，36歲洪姓男子生日與36歲詹姓女友及朋友等11人，到新店區三民路上一家熱炒店慶生，酒後洪男提議一起去續攤，但女友卻想回家休息，2人當場吵起來，過程中，洪男情緒激動，將滾燙熱湯潑向女友，造成她右臉頰燙傷。

▼雙方發生衝突時，詹女被掌摑倒地（左下） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

詹女燙傷後，自行前往旁邊的新店耕莘醫院就醫包紮，再度返回熱炒店時，見35歲黃姓友人不滿洪男潑湯行為，2人在街上互毆，另一名34歲邱男則從後環抱洪男，詹女見事態嚴重擔心男友安危，上前制止邱男，竟遭掌摑左臉頰，目擊民眾立即報警。警方趕抵以優勢警力控制現場，將涉案的4人帶回派出所偵訊，雙方冷靜後互不提告，但仍依社會秩序維護法移送偵辦。

▼警方到場控制衝突場面 。（圖／記者陳以昇翻攝）