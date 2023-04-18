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2023「新北環境季」開跑　號召全民實踐環保綠生活

▲2023「新北環境季」開跑。（圖／新北市環保局提供）

▲2023「新北環境季」開跑。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府環保局今（18日）舉辦「2023新北環境季-全民出任務i綠行動」起跑記者會，以「i遊玩」、「i探索」、「i學習」三大主題，串聯新北各局處共同推展富有環保永續意涵的活動，環境季自4月22日地球日起至6月11日，邀請民眾一同響應，以行動愛護我們的地球。

環保局長程大維表示，新北市自110年開始，每年透過「新北環境季」系列活動，串起4月22日地球日及6月5日世界環境日等重要環境節日，倡導各項環保政策，喚起民眾的環保意識。

▲2023「新北環境季」開跑。（圖／新北市環保局提供）

▲新北市環保局推出8條新北市綠色旅遊路線。

今年延續去年地球日主題「INVEST IN OUR PLANET-投資我們的星球」，環保局推出「全民出任務i綠行動」系列活動，強調實際行動的重要，與新北市府各局處、環境教育設施場所共同推廣富有環境教育意涵的活動與體驗；環保局更推出8條新北市綠色旅遊路線，串聯新北市環境教育設施場所、綠色餐廳及綠色運具，讓民眾可以輕鬆實踐環保旅遊。

環保局說明，2023新北環境季以「i遊玩」、「i探索」、「i學習」三大主題推出環保系列活動，民眾參與任一活動並依指定步驟完成打卡或分享，就有機會獲得飯店住宿券、環教場所門票、量販超市提貨券、環保綠點等多樣好禮。

▲2023「新北環境季」開跑。（圖／新北市環保局提供）

▲十三行博物館鑽木取火體驗。

其中「i遊玩」以「環遊新北就醬玩」為核心，鼓勵民眾前往20處新北環境教育設施場所，環保局更與旅行社合作，推出8梯次「新北i綠遊-環遊新北就醬玩」綠色旅遊體驗團，遊程以共乘的低碳交通方式展開，暢遊如十三行博物館、齊柏林環境學習中心、新北市農會文山農場、雲仙樂園、永續環境教育中心等轄內環教場所，體驗新北市豐富的生態、文化、手作DIY體驗及環境教育課程。

環保局補充，此8條綠色旅遊遊程4月24日起陸續於活動網站開放報名，除了將提供限量名額，在今年環境季期間供民眾免費報名體驗外，也會公布在新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁，鼓勵民眾假日休閒或企業辦理員工旅遊參考，以實踐ESG精神；同時更鼓勵轄內各旅行業者，積極取得環保標章認證、加入推廣綠色旅遊的行列。

▲2023「新北環境季」開跑。（圖／新北市環保局提供）

▲新北環境教育設施場所「雲仙樂園纜車」。

環保局表示，環保永續、低碳淨零已是國際共識，期透過新北環境季系列活動，喚起民眾環保意識、帶領民眾以行動實踐全民綠生活，一起投資我們的星球。「2023新北環境季」詳情請至活動網站查詢。

▲2023「新北環境季」開跑。（圖／新北市環保局提供）

▲新北市永續環境教育中心濕地探索。

▲2023「新北環境季」開跑。（圖／新北市環保局提供）

▲齊柏林環境學習中心覓城展覽導覽。

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