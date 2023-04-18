「跟著法老王阿莫學泰拳」　移民署雲林服務站找他來教防身術

▲移民署南區事務大隊雲林縣服務站舉辦「跟著法老王阿莫學泰拳」多元文化課程，在場學員不僅感受泰拳魅力並了解埃及文化。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

移民署南區事務大隊雲林縣服務站致力於推動多元文化的宣導和交流，讓來自不同國家及文化背景的新住民，在台灣這片土地上共榮，因此舉辦「跟著法老王阿莫學泰拳」多元文化課程，邀請來自埃及的泰拳老師「張莫」教授防身術，讓在場學員不僅感受泰拳魅力並了解埃及文化。

埃及籍的泰拳選手張莫與太太張菽恩在韓國相識，即便靠著翻譯軟體對話也無法阻止他們一見鐘情的愛意，他從沒來過台灣卻決定為愛成為台灣新住民，張莫從17歲開始練泰拳，是職業級泰拳、格鬥選手是全國錦標賽冠軍，不僅取得台灣國手資格代表台灣參加許多賽事，現在於太太張菽恩的家鄉雲林縣開班推廣泰拳，也代表雲林縣參與多場賽事屢獲佳績。

▲張莫從17歲開始練泰拳，是職業級泰拳、格鬥選手是全國錦標賽冠軍，不僅取得台灣國手資格代表台灣參加許多賽事。（圖／記者蔡佩旻攝）

目前已居留證在台的張莫將以高級人才取得台灣身分證，是台灣少數的男性新住民，中南部較不盛行武打運動，但張莫卻在斗六開設「老虎泰拳格鬥館」，只因他「就是想為雲林做自己能為大家做的事－教拳」，除了讓學員解泰拳的起源和發展，並透過實際演練向學員展示泰拳的技巧和優勢，可以防身、健體，太太張菽恩說，也有學員從嘉義、南投慕名而來。

▲移民署南區事務大隊雲林縣服務站舉辦「跟著法老王阿莫學泰拳」多元文化課程，課程沒有身份別或年齡限制，一名父親帶著一對兒女參加。（圖／記者蔡佩旻攝）

民署雲林縣服務站舉辦多元文化課程藉由不同國家的文化分享，與新住民一同健體強身，讓參與的新住民不僅能夠保護自己，也能夠認識泰拳的魅力，學習不同文化的知識。在課程中，教導一些實用的防身技巧，學員們熱情參與其中，拳拳到位、揮汗如雨，展現泰拳陽剛的一面，並體驗豐富的泰拳及防身學習經驗。

▲移民署南區事務大隊雲林縣服務站舉辦「跟著法老王阿莫學泰拳」多元文化課程，在場學員不僅感受泰拳魅力並了解埃及文化。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣服務站主任陳駿璿表示，希望透過多元文化活動，促進國人及新住民對異國文化的重視，讓文化交流成為更加普遍的現象，朝向更加開放、多元、包容的社會邁進。日後將持續舉辦類似活動，提供異國文化可以交流的平台，讓參與的民眾能夠更深入地了解各國文化，促進多元融合，實現社會的多元發展。

▲張莫與太太張菽恩在韓國相識，即便靠著翻譯軟體對話也無法阻止他們一見鐘情的愛意，他從沒來過台灣卻決定為愛成為台灣新住民。（圖／記者蔡佩旻攝）