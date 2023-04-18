缺蛋免驚！民進黨雲林縣黨部辦理捐血送豆皮　也有滿滿蛋白質

▲民進黨雲林縣黨部今日於北港運動公園辦理公益捐血活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨雲林縣黨部今（18）日在北港運動公園舉辦捐血活動，縣議員洪如萍現場教鄉親如何製作涼拌豆皮，捐血民眾不但可以獲得雲林蒜頭2斤及莿桐黑蒜頭一包之外，還可以品嘗新鮮可口的涼拌豆皮，加送3盒豆皮，首次捐血民眾還可以現場吃豆皮補充蛋白質。

民進黨雲林縣黨部指出，來缺蛋危機造成民眾擔心蛋白質的攝取量不足，其實豆皮也含有豐富蛋白質及其他礦物質，在捐血當天，主辦單位現場料理豆皮，不僅現場教學也提供給捐血民眾補充蛋白質。

▲豆皮富含豐富蛋白質，民進黨雲林縣黨部辦理公益捐血活動，民眾現場大啖涼拌豆皮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣黨部林金忠主委表示，今日用雲林在地北港蒜頭跟莿桐鄉所產的黑蒜頭及豆皮，提供給捐血的民眾，誠懇邀請大家挽袖捐熱血並學習製作涼拌豆皮，請大家踴躍響應捐血活動，幫助需要幫助的人。

雲林捐血站表示，我們常會配合地方舉辦捐血活動，請大家要養成定期捐血習慣，為病患挹注更多血液，歡迎各血型的朋友們，趕快來雲林捐血站與雲林各鄉鎮巡迴定點捐熱血。

▲雲林縣議員洪如萍（右）與民進黨雲林縣黨部副執行長邱世文的太太（左）於現場教導民眾如何製做營養美味的涼拌豆皮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）