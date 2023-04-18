　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／替愛奇藝在台營運遭起訴　名嘴范立達等3人無罪

▲▼ 范立達 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲歐銻銻娛樂、斯翠明科技涉嫌協助北京愛奇藝在台進行業務，前歐銻銻高層范立達等3人被依違反兩岸條例起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

愛奇藝台灣代理商歐銻銻娛樂、斯翠明科技涉協助北京愛奇藝在台進行業務，前歐銻銻高層范立達、趙善真、楊鳴3人被依違反兩岸條例起訴，檢方更查出楊在2家公司薪資為新台幣1740萬餘元、范1398萬餘元、趙1114萬餘元，建請法院沒收3人薪資4253萬多元，3人於法院審理時，均做無罪答辯。士林法院18日宣判，3人都無罪。

去年8月法院開庭時，楊鳴（67歲）否認犯行說，從一開始去調查局作證或檢察官問訊，都認為自己沒有做錯任何事，起訴書記載忽略了立論觀點，其辯護人指出，歐銻銻、斯翠明都不是北京愛奇藝公司在台灣設立的公司，也沒被愛奇藝公司掌控，僅是代理關係，因而有密切往來，而政府在2020年改變政策，不准台灣公司在台灣為大陸公司代裡、經銷等，更質疑歐銻銻是陸資，但目前公司也解散，斯翠明也未業務往來，希望能夠早日結束一切，若法院、檢察官認為薪資是勞務對價關係，而非犯罪所得，願意與檢方進行認罪協商。

▲▼ 楊鳴 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲楊鳴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

而前名嘴范立達（57歲）原在TVBS擔任法務室資深經理，後到歐銻銻擔任負責人，他否認犯罪稱，起訴書與客觀事實有很多出入，歐銻銻、斯翠明與北京愛奇藝公司關係認定也有誤。

曾任台北地檢署檢察官蔡彥守替范辯護說，歐銻銻、斯翠明都經政府核准合法設立公司，北京愛奇藝有代理經銷關係，但歐銻銻、斯翠明在台營業活動都是獨立以公司名義對外行為，與「台灣地區與大陸地區人民關係條例第40-1條」兩者不得畫上等號，檢方對犯罪所得認定也毫無根據甚至不符合比例原則，因此被告要捍衛自身權益，若檢察官願就犯罪所得部分協商，那被告也願進行協商。

起訴指出，2015年10月，北京愛奇藝指示歐銻銻以台北市內湖區辦公室為營運據點，在台運作愛奇藝影音平台，舉凡歐銻銻營運方向、員工獎懲需經北京愛奇藝核可，而歐銻銻員工獎勵還有北京愛奇藝在美國納斯達克股票交易所上市股票（Inc. Sponsored ADR Class A，簡稱愛奇藝ADR）的虛擬賣出權。

2020年4月北京愛奇藝為斷開疑問，指示楊鳴等3人將業務、員工移轉到新成立的斯翠明科技公司（「歐銻銻II」），楊鳴為香港商奇藝香港有限公司在台辦事處負責人，身兼歐銻銻高級副總裁、范立達為歐銻銻負責人，趙善真是歐銻銻財務主管，繼續幫愛奇藝在台營運，且歐銻銻娛樂增資資金都來自北京、香港。

據悉，3人原在偵查時希望以「認罪換緩起訴」，但檢察官為了讓3人經過這次有所警惕，中資滲透嚴重性，應沒收3人薪資犯罪所得，但3人不接受，協議破局，因此將3人依違反《兩岸人民關係條例》第40條之1：「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可依法起訴，全案經法院審理後，18日3人獲判無罪，判決理由尚待公佈。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
妹子「爆乳擠地鐵」　眼鏡哥怕撞到「黑豹式舉手自衛」笑翻
稱立院「死人骨頭」　薛瑞元再酸：天龍國的人聽不懂台語
快訊／勞動部長淚灑立院　高雄勞工局撤回3千萬補助申請
快訊／下班注意！國1高架火燒車　濃煙直竄天際
晏柔中「生日宣布懷孕」！　男友出道10年曾演爆紅BL
快訊／海邊驚見全裸浮屍　疑似失蹤13天大學生
快訊／替愛奇藝在台營運　名嘴等3人無罪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工地意外！怪手翻覆「側躺土石堆」　還好駕駛早一步離開

1家8口被控裝憂鬱症詐保6508萬　法官全判無罪「8大理由」曝

貓空車震女學生！南寮漁港、河濱公園6度逞慾　狼師賠120萬換免囚

馬國女大生遭勒斃第189天！凶嫌當庭數度嘆氣「我錯了」求交保

快訊／國1高架北上19km火燒車！濃煙直竄天際　警消灑水灌救中

台灣大道白車違規右轉專用道　公車攔腰撞上！女駕駛一臉驚恐

男熱炒店慶生想續攤被打槍　女友最衰！遭熱湯潑臉+甩巴掌

宜蘭外海驚見全裸男浮屍！嚴重腐爛難辨　疑為失蹤13天男大生

快訊／替愛奇藝在台營運遭起訴　名嘴范立達等3人無罪

為賺7000元！桃園男當詐團人頭還製造斷點　拿假鈔買虛擬幣露餡

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

工地意外！怪手翻覆「側躺土石堆」　還好駕駛早一步離開

1家8口被控裝憂鬱症詐保6508萬　法官全判無罪「8大理由」曝

貓空車震女學生！南寮漁港、河濱公園6度逞慾　狼師賠120萬換免囚

馬國女大生遭勒斃第189天！凶嫌當庭數度嘆氣「我錯了」求交保

快訊／國1高架北上19km火燒車！濃煙直竄天際　警消灑水灌救中

台灣大道白車違規右轉專用道　公車攔腰撞上！女駕駛一臉驚恐

男熱炒店慶生想續攤被打槍　女友最衰！遭熱湯潑臉+甩巴掌

宜蘭外海驚見全裸男浮屍！嚴重腐爛難辨　疑為失蹤13天男大生

快訊／替愛奇藝在台營運遭起訴　名嘴范立達等3人無罪

為賺7000元！桃園男當詐團人頭還製造斷點　拿假鈔買虛擬幣露餡

全國模範勞工出爐　竹市邱鈺淇及廖子雲獲肯定

峇里島硬起來了！全力擊退惡遊客　擬效仿泰國「徵收旅遊稅」

家裡每隻壁虎「肚子超凸」　 飼主笑笑點出原因：我家蜜孩的傑作

走入博物館驚魂夜！大稻埕「真」動物標本咖啡廳　喜歡還能買回家

iMessage成簡訊詐騙新管道　業者揭主因：販售代收簡訊認證碼嚴重

台中藍營立委選情爆「內戰」！議員黃健豪登記初選　黨部說話了

工地意外！怪手翻覆「側躺土石堆」　還好駕駛早一步離開

運動一半心臟驟停！少年搶救2小時走了　爸媽道別竟「奇蹟復活」

1家8口被控裝憂鬱症詐保6508萬　法官全判無罪「8大理由」曝

萬華兩大「賠售王」挺過盤整期　幸運屋主獲利下車

社會熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

男大生威脅性愛片外流　性侵學妹逼吃避孕藥　

獨／中壢氣爆現場曝！家屬：按下去就出事

一家8口被控「裝憂鬱」詐保6508萬　全判無罪

名醫顧芳瑜上銬移送北檢

台南20外籍人士聚眾鬥毆　4人送醫

台中頻傳師生霸凌案　盧秀燕霸氣回秉公處理「沒必要袒護」

獨／顧芳瑜雙手遭上銬　外套遮住被帶走影片曝

再爆老師疑霸凌案　女童寫70字吐輕生念頭

男病患打手槍　護理師撞見驚逃

宜蘭外海驚見全裸男浮屍　疑為失蹤13天男大生

驚悚！女騎士遭混凝土車撞倒輾過　右腳慘截肢

即／中壢驚傳氣爆！一家9口受傷送醫

更多熱門

相關新聞

屏東單車婦遭大貨車撞倒！多處骨折送醫

屏東單車婦遭大貨車撞倒！多處骨折送醫

屏東縣廣東路今(18日)中午12時58分傳出一起車禍，一名自行車騎士騎腳踏車沿行人穿越道直行，不料卻在路口處與右轉大貨車發生碰撞，騎士當場倒地受傷，後續送往醫院救治。警方初步了解，雙方酒測值均為零，詳細肇因還有待進一步釐清。

獨／悍妻逼跪狠甩夫4巴掌…背後原因曝光！

獨／悍妻逼跪狠甩夫4巴掌…背後原因曝光！

移民署雲林服務站　找阿莫教防身術

移民署雲林服務站　找阿莫教防身術

毒男見警心虛闖紅燈逃逸躲牆角　警民合作逮人

毒男見警心虛闖紅燈逃逸躲牆角　警民合作逮人

酒醉大鬧臺馬輪！她狂譙髒話嗆事務員：讓你沒工作

酒醉大鬧臺馬輪！她狂譙髒話嗆事務員：讓你沒工作

關鍵字：

范立達楊鳴歐銻銻斯翠明OTT愛奇藝影音認罪協商北京業務

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

快訊／「對發票神器」宣布終止服務！一票用戶震驚

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照

《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照「達成生活新共識」

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

麥當勞早餐限定「雙層麥香魚」回來了

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

最強春雨明襲！全台連下3天　最劇時間曝

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面