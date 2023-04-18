雲林4光電廠遭「綠能蟑螂集團」勒索　檢：成員與張安樂往來密切

▲雲林4家綠能廠商遭犯罪集團恐嚇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

雲林地檢署指出，從2022年4月到2023年3月間，接獲多件關於綠能蟑螂情資，調查後發現將太陽能光電案場設在雲林縣口湖鄉的4家綠能廠商，遭受同一綠能蟑螂犯罪集團勒索，且該犯罪集團部分成員與統促黨總裁張安樂往來密切，偵辦後拘提4人到案，訊問後涉犯恐嚇取財、散布文字誹謗等罪，其中3人訊後交保，1人限制住居。

雲林地檢署表示，4家設在雲林縣口湖鄉的綠能廠商，遭受同一綠能蟑螂犯罪集團勒索，認該犯罪集團疑似是綠能蟑螂常業犯，且該犯罪集團之部分成員與統促黨張總裁往來密切，本案經執行拘提、搜索、訊問等蒐證行為後，發現被告楊男等4人等人自2021年3月至2023年3月間，向綠能廠商勒索財物或要求承包工程，同時以率眾包圍及阻撓施工、明示可透過鄉公所阻擋廠商送件、四處向各行政及司法機關檢舉、至太陽能案場附近綁布條等方式，使綠能廠商擔心工期延誤之違約責任、原物料價格上漲、利息負擔等不利益後果，而被迫與楊男等人協商。

▲綠能蟑螂向綠能廠商勒索財物或要求承包工程，同時以率眾包圍及阻撓施工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

地檢署17日拘提被告楊男等4人到案，並同時約談雲林縣口湖鄉前鄉長等證人到案說明，檢察官訊問後認被告楊男等3人均涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項之指揮、參與犯罪組織、刑法第346條第1項之恐嚇取財、第310條第2項之散布文字誹謗等罪嫌疑重大，但考量蒐證情形，認尚無羈押必要，分別命交保50萬元至10萬元不等，另一名被告黃男則限制住居在現住地，並均曉諭如有再犯將依職權向法院聲請羈押。

雲林地檢署呼籲，若發覺地方人士以要求賠償或回饋之名義勒索，本署及司法調查機關一定會發動公權力，強力掃蕩、嚴加查辦綠能蟑螂的不法行為，作為維護法治社會及經濟發展秩序之堅強後盾，也籲請民眾及業者勇於檢舉。