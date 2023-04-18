獨／悍妻逼跪甩夫4巴掌…背後原因曝！搞小三「十指緊扣」當場抓包

▲桃園男當街跪遭妻連甩4巴掌，附近目擊的理髮廳老闆娘曝背後原因。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、戴若涵／桃園報導

桃園市龜山區幸福五街、幸福三街口日前發生一起事件！一對夫妻在路邊發生口角，妻子當場要求丈夫下跪，不斷朝他大吼，接著更狠甩丈夫4巴掌，影片曝光後，不少網友紛紛留言指責該名妻子的舉動。《ETtoday新聞雲》記者實地走訪該處，附近目擊者表示，聽當時的爭吵內容，男方疑似有小三，才會引起妻子震怒。

透過影片可發現，身穿藍色襯衫、西裝褲、白色皮鞋的丈夫，面對頭戴鴨舌帽、全身粉紅盛怒的妻子，不敢多吭一聲，見妻子伸手指向地面氣吼，「跪！跪！說你在這邊玩女人很方便、玩妓女」，也隨即火速跪下，甚至加碼雙手合十求饒。

「以後還要十指相扣嗎？還要牽她過馬路嗎？」妻子邊罵邊氣憤連甩丈夫4個耳光，洩憤完後便扭頭準備上車，丈夫則是姿態放到最低，趕緊跟上準備開車。

面對《ETtoday新聞雲》記者詢問，附近的理髮廳老闆娘表示，這件事情發生有2、3個禮拜了，事發當時夫妻倆一路從下面路口沿著上坡吵到上面，聲音大到所有住戶都探頭，只聽妻子氣憤說「你扶她過馬路，還十指緊扣」，2人吵完後就開車離開，老闆娘指出，好像是男生在外面有小三。

另一名理髮廳老闆娘則表示，這對夫妻住在附近，當時吵得非常大聲，男的疑似是在附近金屋藏嬌被老婆抓到，老婆應該注意很久了，那天不巧被老婆抓到，對方家務事我們也不好意思一直去看，他們吵完就離開了，事情過後，警察也有來問當時狀況。

▲桃園男當街遭妻狠甩4巴掌，引發網友熱議。（圖／翻攝自爆廢公社）