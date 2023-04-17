身障男辦事遺失盤纏　台西警掏腰包暖助老翁返家

▲來自南投的男子遠至台西辦事，卻不慎遺失盤纏，警員釐清男子遭遇窘境，進而協助視力不佳、行動不便的他順利返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「警察先生我錢丟掉了，回不了家！」一名住在南投縣山區的69歲李姓老翁，日前一路搭車輾轉來到雲林台西崙豐，他不慎遺失身上僅有的1000元現金，走頭無路向警察求助，員警看他視力不佳行動又不便，載他至斗南搭火車並自掏腰包購票，讓其順利回家。

日前17時許，台西警分局崙豐派出所接獲民眾報案，警員邱思萍、陳嘉緯獲報立即前往，拄著拐杖、視力不佳的李姓老翁表示，自己的錢丟了，沒錢吃飯也沒錢坐車，他行動不方便眼睛又不好使，員警便先載他回所內休息，進一步釐清。

▲李姓老翁慎遺失盤纏，警員自掏腰包協助幫其購買車票順利返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

返所後警員提供飲用水及乾糧讓李男充飢，近一步詢問時，了解李男窘困的處境，李姓老翁向警方表示，「我沒有親友一人獨居，住在南投的山上，早上7點一路搭車來到崙豐辦理事務，下午要搭車回家才發現錢不見了，真的是苦難啊！。」

李姓老翁拄著拐杖又看不見，沿途跌跌撞撞搭火車至田中再到嘉義大林，再搭車到臺西崙豐，員警憐憫李男的處境，載他至斗南火車站搭火車，並出資購買車票、飲用水及泡麵讓他帶回家。李姓老翁因視力不佳，在火車站時幾度碰撞差點跌倒，員警貼心地請他坐上輪椅、陪伴他至月台等火車，讓孤獨的李男能感受到溫暖。

員警請託臺鐵人員沿途多加關照，李姓老翁感受到員警的關懷，他哽咽地感謝警方：「我一個人無依無靠，還好有你們幫我，真的太感謝了！」分局長黄世德肯定員警積極為民眾服務，感謝同仁無私付出，抱持同理心為弱勢民眾提供協助。

▲李姓老翁因視力不佳，在火車站時幾度碰撞差點跌倒，員警貼心地請他坐上輪椅、陪伴他至月台等火車，讓孤獨的李男能感受到溫暖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）