「限溫」等於限電？　洪申翰強調：節能是國際公認最優先能源

▲餐廳、百貨美食街等場所，部分品牌將試辦限溫令。（圖／記者謝盛帆攝）

記者江采蓁／綜合報導

今年夏天經濟部修改規定祭出「限溫23度」，首波將在全台連鎖餐飲、觀光飯店等1300個據點試辦到明年底，最快後年正式納管，引發各界討論，部分人士質疑「限溫」是否代表「限電」。對此，民進黨立委洪申翰18日就在臉書強調，適溫節能不等於限電，節能就是國際公認的最優先能源。

洪申翰指出，這周一，經濟部和「自願的」餐飲、旅館業合作，推動（試辦）用餐時段冷氣適溫運動，設定在23℃±1的政策，經濟部將提供參與的廠商節能輔導，以及高能效設備的更新。他認為，這原是美事一樁，廠商得到節能輔導跟設備，減少能源支出；顧客可以有適溫的消費環境；政府的節能減碳政策也能進展，是多贏的政策，但很遺憾，部分人士卻又要把這個創造多贏的計畫，扭曲成這就是「限電令」。

洪申翰也分析「限溫令」的背景。他提到，第一，在國際上，他可以打包票，幾乎所有國家的能源與淨零政策，都是將「節能」視為第一順位，所以節能也被冠上First-fuel之名，因為節能作得好，發電端就能減少負擔，減少污染與碳排，更重要的是，節能「投資回收期最短」，相比於擴大發電，很多高效率的節能照明跟空調，五年內就可以回收投資成本。尤其國際燃料價格日益昂貴，各國對於節能更是大幅加碼。

第二，洪申翰指出，在2013年，當時的經濟部就已經規範，20類營業場所「室內冷氣溫度限值26度」，也就是說，這類「限溫令」，是從馬英九執政時期就已經開始實施的做法，並不是民進黨上台後才有；第三，新興的科學研究，認為即便在有食物熱源的用餐時段，將室度設定在23度C上下，也還是對人體是舒適，這並不是不合理的溫度。

洪申翰表示，他了解部分人士念茲在茲的就是「核電」，但他要提醒，不管對於核電的立場為何，都該優先節能，國際皆然。他指出，現在或未來幾年的電力供應，從數字讓來看，因還有很多再生能源與燃氣電廠會陸續上線，就算扣掉將除役下線的大型機組，也是新建多於除役，並無匱乏。

洪申翰強調，為了特定的能源主張，要把最該優先的節能打成「限電」，讓民眾對節電誤會反感，這是絕對是錯誤的。