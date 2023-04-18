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快訊／民進黨初選民調出爐！北海岸何博文36.58%出線　松信陷延長賽

▲▼何博文宣布參選2024新北市第一選區立委 。（圖／何博文提供）

▲新北市前議員何博文將代表民進黨參選立委。（資料照／何博文提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委初選民調本周開跑，新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）結果18日上午出爐，將由湧言會新北市議員何博文代表民進黨參選2024立委，至於台北市第七選區（信義、南松山）方面，因17日尚未達到所需份數，將延長至今（18日）晚間6點至10點繼續。

民進黨立委初選如火如荼，台北市第七選區方面，許淑華2020年曾代表民進黨參選，但惜敗國民黨資深老將費鴻泰，本屆面臨英系市議員洪健益挑戰，今天晚間將繼續進行民調；新北市第一選區部分，何博文跨區爭取提名機會，2022年參選市議員失利的淡江大學未來學研究所助理教授彭莉惠也登記參選，最終何博文以互比民調36.58%，勝過彭莉惠的27.37％，另有36.05％表示無明確人選。

▲新北市立委第一選區初選民調結果新聞稿。（圖／民進黨提供）

▲新北市立委第一選區初選民調結果。（圖／民進黨提供）

民進黨本周開始進行第一階段立委初選民調，除了昨天晚間進行民調的兩選區，以及今天晚間將進行的桃園市第四選區（前市議員范綱祥、前立委余宛如、蕭立妍），本周還將進行台北市第二選區（立委何志偉、市議員王世堅）、台中市第六選區（市議員黃守達、市議員江肇國、前市議員何敏誠之子何昆霖）、嘉義市（立委王美惠、市議員黃露慧、前市議員凌子楚）、屏東縣第一選區（立委鍾佳濱、縣議員陳明達）、台東縣（立委劉櫂豪、前立委賴坤成）。

至於第二階段，將於4月24日至4月30日進行電話民調，包括新北市第三選區（前市議員李坤城、市議員李余典、市議員彭佳芸）、新北市第四選區（立委吳秉叡、醫師許文琪）、桃園市第一選區（立委鄭運鵬、前市議員郭麗華、桃園航空城前董事長黃適卓）、桃園市第五選區（市議員劉仁照、市議員楊家俍）、基隆市（市議員張秉鈞、市議員張之豪、市議員鄭文婷）、台南市第一選區（立委賴惠員、前觀光局長郭貞慧）。

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