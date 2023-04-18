民進黨：侯友宜逃去新加坡　避「500萬搓圓仔湯」風頭

▲民進黨今天上午舉行「不好好做事、只好好喬事」記者會。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

媒體人羅友志聲稱2014年新北市長侯友宜曾開出500萬元價碼，要他禮讓換選區，侯低調回應「台灣雖然保障言論自由，但還是民主法治國家」，值此敏感時機，新北市府宣布侯友宜9日將訪問新加坡。對此，民進黨18日質疑，侯友宜敢公然違法搓湯圓，視法律如無物，就不要一再躲避各界質疑，甚至要逃去新加坡「避風頭」，就是不敢面對500萬搓圓仔湯爭議，令人遺憾。

民進黨發言人張志豪、新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈及陳乃瑜今天上午舉行「不好好做事、只好好喬事」記者會。

顏蔚慈會中指出，她從3月就數度向新北市府索資，要求提供今年度新北市長及各局處公務出國計畫，直至4月11日新北市府仍回應「比照先前提供資料未有任何新增行程」，但4月15日爆發500萬搓圓仔湯爭議，新北市新聞局才緊急公告，侯友宜將於19日率團出訪赴新加坡，「選在這個爭議時刻倉促出訪，根本是為了要躲避500萬搓圓仔湯爭議」。

▲顏蔚慈出示簡訊證據，直至4月11日新北市府都回覆侯友宜沒有出國計畫。（圖／民進黨提供）

戴瑋姍強調，新北地檢署檢察官針對如此重大的指控，已分案調查，且侯友宜也被告發違反《公職人員選舉罷免法》，違反《選罷法》是公訴罪，面對被指違法關說者，又是可能即將參選總統的新北市長，請侯友宜在出國訪問前，誠實面對司法，一次說清楚。

陳乃瑜諷刺說，一般正常人一旦人格遭質疑，信用遭抹黑，肯定會立刻反駁自清，但侯友宜遭指控至今，已躲了快兩天，才在媒體前回應一句「台灣雖然保障言論自由，但仍是民主法治國家」，大家仍是滿頭問號，「請問侯市長沒有完全否認，是直接承認屬實？」爭議都沒釐清，現在買機票，拍拍屁股要出國避風頭，請問侯友宜要躲到哪時候？躲得過良心譴責嗎？

張志豪補充，民進黨昨天提出「申論題」3問侯友宜，侯友宜無法回答，今天進一步提出「選擇題」，請侯友宜具體回應：第一，跟羅友志有見面，還是沒見面？第二，有提出500萬，還是沒有500萬？第三，錢從哪裡來？是國民黨主席朱立倫、侯選人、中國金主，還是新北建商？

▲戴瑋姍指出，羅友志早自2018年就透過臉書寫出「搓圓仔湯」一事。（圖／民進黨提供）