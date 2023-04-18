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何志偉被罵「下三濫」睡不著　王世堅要他好好檢討：種什麼因得什麼果

▲▼台北市議員王世堅受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員王世堅受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

立委何志偉、市議員王世堅為民進黨立委初選連日隔空交火，英系立委莊瑞雄17日也加入戰局，痛罵「這種惡意抹黑不具名的，就是下三濫的打法」，使何志偉18日稱自己整晚睡不好。對此，王世堅18日直言，「種什麼因得什麼果！」一般人不會被罵下三濫，用這種極致字眼，「被罵的人自己要好好檢討」。

王世堅18日在市議員陳怡君的陪同下，從大同區酒泉街158號出發進行掃街，但原訂上午10時左右出發，結果遲至10時40分王世堅才到場，王一到便立刻道歉，直言自己這次真的遲到。

被問到何志偉18日上午受訪時稱，被罵「下三濫」字眼使他難過睡不著覺，王世堅表示，這是指莊瑞雄的批評，但「種什麼因得什麼果」，他自己長這麼大，周遭好友、為人正派的人，以及一般民眾都沒有被罵下三濫，「我想用到這極致的字眼，是被罵的人自己要好好檢討。」

至於何志偉認為現在初選應回到公共政策，並呼籲「好好做人」、「好好做事」？王世堅說，這句話不用何志偉呼籲，應該要好好正告自己，「他（何志偉）自己好好做事、好好做人，三省己身，他自己好好反省。」

對於何志偉仍認為被王世堅抹黑？王世堅強調，這兩個月來都是何志偉潑髒水，自己對他一個字都沒評論，「我所有回嘴的都是他潑我髒水，我當然要回。」相信公道自在人心，不能說一套做一套，要前後一致、表裡如一，希望何志偉停止抹黑、造謠與攻擊，多行不義必自斃，「不要說什麼大家彼此間不要互罵，你先停止吧！你罵我，我哪有罵你呢？」

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