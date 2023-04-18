防泡水車悲劇重演！北市新規上路　水門「只出不進」後4小時開始拖吊

▲台北市長蔣萬安出席112年台北市水災防汛搶險演習。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市2022年10月16日因尼莎颱風環流造成強降雨，上百台停在堤外的車輛慘泡水，水門關閉作業受到質疑，使時任台北市長柯文哲要求部分局處檢討通知系統。台北市長蔣萬安18日宣布，未來以宣布水門「只出不進」時間為依據，發布「只出不進」4小時後就會開始拖吊堤外停車場的車輛。

因應防汛期即將到來，蔣萬安18日上午出席台北市水災防汛搶險演習，針對如何避免淹水造成民眾車輛泡水情況再發生？蔣萬安表示，過去拖吊是以水門關閉時間為依據，但現在要以發布「只出不進」時間點為依據，發布後4小時開始拖吊堤外車輛，並同時開放周邊紅黃線停車。

至於訂定宣布「只出不進」後4小時開始拖吊，但若風雨突然增強，恐拖延到拖吊時間？蔣萬安說，基本概念就是料敵從寬、禦敵從嚴，會隨時視整個狀況做相關調整，這也是今天特別召集大家做相關演練的原因，並且討論後續執行細節內容。

關於如何通知到車主移車？蔣萬安並未正面回應，僅說會在細節上盡量通知到車主，發布後讓大家知道周邊紅黃線開放停車，且接下來4小時進行拖吊。

北市水利處長陳郭正則說，為讓民眾確實收到水門只出不進、開放周邊紅黃線停車訊息，除了原本新聞跑馬與簡訊外，北市府會透過台北通APP、台北市政府官方Line帳號等通知。