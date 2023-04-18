酸何博文曾「一人卡五洞」　國民黨：賴清德搓的最大「湯圓」

▲何博文。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨今（18）日上午召開「那些年他們搓的湯圓？三問民進黨是否認同何博文」記者會，文傳會副主委林家興表示，民進黨新北市黨部主委何博文為了自己的「選舉秀」，竟隨網路不實謠言，控告新北市長侯友宜涉嫌搓圓仔湯，根本就是選舉鬧劇，民進黨如果還要維持民主進步的黨名，就應該約束自己的黨員，而且喬選舉比治國還要強，就是民進黨的強項。

針對民進黨前議員何博文告發侯友宜市長涉嫌「搓湯圓」違反公職人員選舉罷免法的不實指控，甚至還加碼提告發言人蕭敬嚴，林家興表示，「喬選舉」不正是民進黨的專長？此等不實指控來自於多次「被喬」、「被搓」的何博文議員口中，更是令人感到有趣、諷刺與不捨。不敢針對昨日對民進黨提出的部分提告，是承認民進黨喬選舉比治國強？

新北市議員江怡臻表示，2019年何博文哽咽退選板橋立委，媒體報導為府院黨三方強力施壓喬下何博文，而何博文子弟兵議員黃淑君被檢舉涉免費宴請家長會長，板橋3位地方人士因此遭違反選罷法起訴。依照民進黨指控侯友宜的邏輯，何博文身為民進黨新北市黨部主委，動見觀瞻，搓與被搓圓仔湯都嚴重破壞民主制度，綠營歷屆搓湯圓，連賴清德都認證，請民進黨好好說清楚到底怎麼回事。

至於民進黨指稱侯友宜今年協調兩場立委選舉是喬、是搓湯圓，江怡臻反問，去年蘇貞昌院長還說官邸輔選天經地義，怎麼民進黨自己忘了呢？蔡英文總統在官邸會議敲定林智堅參選桃園，民進黨也忘了嗎？民進黨價值雙標，光明正大，言之鑿鑿，卻反過來指控討論淡北道路這項中央不管、地方自己著急的市政建設是在搓湯圓，完全不合理。

江怡臻強調，民進黨不僅搓湯圓，更是把選舉和職位當作政治籌碼交換，並沒有把人民的利益放在心上。舉例來說，林佳龍2022年說了20多次只選台北，最後完全放棄對台北市民的承諾以及自己的理想，林佳龍光明正大的被民進黨高層搓掉，整個黨卻還沾沾自喜，這樣的行為是不是才是大家口中的搓湯圓？林家興也說，原本「一人卡五洞」的何博文在賴清德「出手」後轉戰淡水，依照何博文的邏輯，這不也是「搓湯圓」？不是嚴重破壞民主制度的行為？

發言人蕭敬嚴則表示，何博文為了搶媒體版面去提告侯市長，但當時侯市長並未操盤選舉事宜，所以何博文為了選舉進行政治操作，就是民進黨一貫的手法，何博文指控別人，但沒有發現自己就是最大、最圓的湯圓；並反問何博文，怎麼能輕易放棄競選、辜負板橋選民對你的期待轉戰淡水，這是不是破壞民主制度的行為？如此鐵錚錚的密室交易行為，叫你的選民情何以堪？

蕭敬嚴也質疑，何博文說他是「透過黨內機制出線」，請問何博文，民進黨內的初選民調不是今天才在進行嗎？你怎麼就說你已經出線？在登記參與初選前的「協調」，就是民進黨的「黨內機制」嗎？難道何博文言下之意，民進黨初選民調只是演戲、過場嗎？難道不是在自爆違反選罷法嗎？