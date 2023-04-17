「大甲媽祖×百年福壽」首度聯名！平安御守過火祈福

圖、文／財團法人大甲媽社會福利基金會

台灣年度宗教盛事之一的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，每年吸引超過百萬信徒共襄盛舉；今年將於4月21日(五)深夜11:05起駕，由於疫情趨緩，預估參與人數將突破500萬人次。在地深耕百年的福壽實業，今年首度與大甲鎮瀾宮推出「大甲媽祖×百年福壽 聯名平安御守」，並由福壽實業洪堯昆董事長率領公司高階主管群，親自到鎮瀾宮為聯名平安御守過火祈福，大甲鎮瀾宮鄭銘坤副董事長更是熱情接待，雙方共同祈求大甲媽祖庇佑，也將好運分送給大家。

聯名平安御守限量贈送 健康好運都Double

「大甲媽祖×百年福壽 聯名平安御守」以雙加持、好運加乘為設計概念，在御守的正、反面分別繡有大甲媽祖及福壽實業最具代表性的福神肖像，象徵多福多壽、平安吉祥；也希望藉此傳遞祝福，讓擁有聯名平安御守的民眾都能健康Double、好運Double！自4月下旬起，只要在特定通路購買指定商品『守橄工坊頂級苦茶油』或百年飄香明星商品『福壽芝麻油』，即贈聯名平安御守乙個，數量有限送完為止。（主辦單位保有變更、終止本活動之最終權利）

除了希望將媽祖賜福的好運回饋給廣大消費者外，福壽實業今年也特別斥資製作品牌造型花車，全程參與為期9天8夜的遶境活動，陪伴廣大信眾體驗宗教盛事；感受媽祖聖恩，另外也將在福壽實業粉專上舉辦相關抽獎活動，敬請鎖定粉專所釋出的最新消息。

福壽實業粉專連結：https://www.facebook.com/efwusow