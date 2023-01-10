兔年安太歲不必到天后宮、鎮瀾宮人擠人　線上直接點好3大人氣平安燈

▲東森購物網與鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮合作提供線上點燈服務。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

迎接兔年，各大廟宇陸續開放點燈報名服務後，為祈求來年平安好運、諸事順遂，不少信眾辛苦到現場排隊拿號碼牌搶登記，如果不想去人擠人或抽不出時間的話，線上點燈也很方便，而且等同現場親點，包括慈惠堂、鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮等知名廟宇都有與網購平台合作，一指下單就好。而近期人氣燈款除了太歲燈、光明燈，隨著學測進入倒數，文昌燈也有明顯增長。

開運點燈不用出門，東森購物網指出，今年比較早迎來農曆春節，再加上活動曝光的加乘效益，僅管疫情解封，廟宇湧現信眾人潮親自去祈福點燈，但線上點燈需求仍有成長，買氣大約是去年的3倍，最熱門的是太歲燈，光明燈也很受關注。想保佑流年平安，目前站上也有與鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮兩大廟宇配合，不必舟車勞頓到現場排隊，也能求新的一年平安順遂，點燈再送結緣品。

▲農曆春節倒數，線上點燈買氣漸熱，今年以祈求平安順遂的太歲燈、光明燈最熱銷。（圖／momo提供）

momo購物網今年與鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、台中龍井三陽玉府天宮等知名宮廟合作線上點燈，觀察近兩週銷售較去年同期成長超過3成，主打消災解厄的太歲燈及祈求平安順遂的光明燈最受青睞，銷售占比約7成；本週五（13日）即將迎來大學學測，亦推升祈求金榜題名的文昌燈買氣；還有驅邪押煞的拜斗燈，單月皆狂賣破百組。

熱銷冠軍為「鹿港天后宮」開運點燈3盞組，提供安太歲、光明燈、拜斗燈、文昌燈、月老姻緣簿任君挑選，獨家贈媽祖口罩5入；也有法師替信眾訟經祈福的法會組合，如「Dajiama mazu 鎮瀾宮買足」光明燈暨年頭補運祈福大法會，組合含結緣物壓轎金、平安糖，更會代燒旺來金，點亮五行平安蠟燭；「命運好好玩」觀靜-2023錢兔豐年玉帝宴新年法會，則與擁有全台最大「金身天公」的台中龍井三陽玉府天宮合作，透過新春最強吉氣化解流年關卡，助信眾兔年轉運迎光明。

蝦皮開運舖子也攜手慈惠堂、大甲鎮瀾宮線上商城、旗山天后宮等北中南知名宮廟，不論是安太歲、迎富送貧或消災解厄，線上點燈拜拜、開運小物5折起，只要 1,200元就可請大甲鎮瀾宮線上商城為你點上太歲燈，為兔年開啟光明璀璨的新頁；旗山天后宮 財庫燈，恭請媽祖為你補財庫、事業旺旺來；慈德月老殿 文昌智慧燈，為考生加持信心好運。此外，開運招財睜眼招手貓、考生必備的金石工坊 逢考必過布偶貓擺飾等多款開運小物，還可疊加賣場優惠券使用。