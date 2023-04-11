【廣編】金媽祖、金箔、金高「金」保庇！「萬福金安金門高粱酒」恭迎金身回家

▲黑松公司攜手大甲鎮瀾宮、金門酒廠，第三度推出媽祖聯名酒款「萬福金安金門高粱酒」。

圖、文／黑松公司提供

「國民女神」即將駕到！台灣代表性的年度文化盛事–大甲媽祖遶境即將於國曆4月下旬展開，黑松公司攜手大甲鎮瀾宮、金門酒廠，第三度推出媽祖聯名酒款「萬福金安金門高粱酒」！這次瓶身特別浮雕媽祖「金身」、搭配「金門高粱酒」特調酒體、酒中更添加日本頂級「金」箔，三金加持、平安幸福更加倍，帶回萬福金安酒，便能把媽祖金身及福氣祝福一起迎回家！「萬福金安金門高粱酒」建議售價2,300元，即日起7-11及全家便利商店門市開放店內洽詢；4/8起於金酒在台指定直營門市（台北/桃園/台中/高雄店）可洽詢購買，全台各地區酒類專賣店陸續開賣。

黑松第三度與大甲鎮瀾宮推出聯名酒款，不斷實踐「超越代理」的理念，結合品牌創新代理模式，持續和在地品牌創造跨界合作的新亮點。今年「萬福金安金門高粱酒」由國寶級老師傅手工限量打造，浮雕鍍金的瓶身，採用大甲鎮瀾宮鎮廟之寶，「頭戴鳳冠、手捧如意的金媽祖」，做工精緻細膩、聚集信眾虔誠心意，以溫暖莊嚴不失親切的「海上女神」之姿佇立於海濤上。酒體中紛飛的閃耀金箔，也代表著「平安祈福及富貴」的好寓意。帶回家收藏如同將大甲媽祖金身迎回家，讓福氣盈滿整個家裡，而「萬福金安金門高粱酒」不只有「國家級女神」加乘，再加上富貴福氣的美好祝福，是消費者體面送禮的唯一首選。