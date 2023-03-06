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跛腳追白沙屯媽祖走9天　「勇腳阿伯」找到了！14歲就被絞斷手指

▲勇腳阿伯雙手合十感謝白沙屯媽祖。（圖／記者唐詠絮攝）

▲勇腳阿伯雙手合十感謝白沙屯媽祖。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今年苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香，1名身穿短褲兩腿貼繃帶拐著腳走完全程的「勇腳阿伯」，跟著人群走完9天8夜行程，不放棄的勇氣受到讓網友相當感動，在廣大網群協助下，終於找到他，近看「勇伯」不只雙腿受傷變形、左手也只剩下3手指，他感謝媽祖給他前進的勇氣，而他會當香燈腳，也有個感人的故事。

▲勇腳阿伯左手大拇指及食指被機器絞斷。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲勇腳阿伯左手大拇指及食指被機器絞斷。

每個香燈腳背後都有個不為人知的故事，受到媽祖的慈悲感召，持著歡喜心跟著媽祖進香行走，而「勇伯」也是這樣，他14歲時到鞋廠工作，卻在操作機器時不慎將左手大拇指及食指絞斷。

▲勇腳阿伯左手大拇指及食指被機器絞斷。（圖／記者唐詠絮攝）

▲勇腳阿伯腰間繫著陳舊的山邊媽祖符令。

勇伯並不放棄，左手指沒了還有右手，期間還曾經到清潔隊工作，但天不從人願，就在他去貨運行隨車當小工第4天，竟又在高速公路發生重大車禍，右腿從膝蓋以下骨頭碎裂，甚至引發骨髓炎，左腿也受傷，還差點奪去生命。

一切的厄運排山倒海而來，當年勇伯帶著慈善會為他籌募7萬多元醫藥費放在包包內，已經到醫院要開刀了，錢卻被小偷偷走，事後他又氣又難過去向南瑤宮媽祖稟告，「不要醫了」，從此腰間繫著山邊媽祖符令，肩揹著裝藥行囊，手提著一袋袋換洗衣物，腳上穿著早已破洞的襪子，跟著南瑤宮白沙屯媽祖、大甲媽祖進香，從一拐一拐著走幾小時、1天、2天到走完全程，至今已經有20多年。

▲勇腳阿伯雙手合十感謝白沙屯媽祖。（圖／記者唐詠絮攝）

勇伯靠著每月殘障補助5千元度日，但要就醫還要生活，20多年來過著流浪的生活，直至去年在慈濟志工的協助下，有了低收入戶的身分，每月多增加3千多元，才勉強有了一個遮風避雨的租屋處。

勇伯說，車禍後腳盤變形，無法穿鞋，只能穿著拖鞋一步一步慢慢行走，每走一步腳盤便抽痛一次，但他並不以為苦，去年在電視上看到白沙屯媽祖進香時，有一名媽媽帶著腦麻兒，跪求媽祖賜福，他當下就為了腦麻兒去跟媽祖抽籤擲筊祈求這名病童能恢復健康，未料卻得到媽租跟他開示說，「來！跟著走就對了」，於是他今年就跟著媽祖走完全程，也感謝有一路上許多香燈腳從旁協助，讓他特別感到溫暖，他接下來還要跟著南瑤宮及大甲鎮瀾宮媽祖進香。

▲勇腳阿伯雙手合十感謝白沙屯媽祖。（圖／記者唐詠絮攝）

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