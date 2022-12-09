「你跟鎮瀾宮什麼關係」　上班族吃早餐...竟因帽子衰遭3人嗆聲

▲1名台北上班族因為戴著大甲鎮瀾宮的帽子，突遭3名陌生男子圍柱嗆聲。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者劉昌松／台北報導

台北李姓男子因與大甲鎮瀾宮人員有宿怨，日前看到1名上班族戴著鎮瀾宮的帽子，吆喝2名友人一起上前嗆聲：「跟鎮瀾宮什麼關係？」李男還把手放口袋裡，發出像是拉動槍枝滑套的「喀拉」聲，上班族嚇得拔腿就跑，警方事後調查「喀拉」聲是滑蓋型手機的聲音，因無事證顯示李男3人構成犯罪，台北地檢署9日處分不起訴。

據了解，本件提告的上班族是在6月間某天一早7點多的時候，穿著襯衫，戴著印有「大甲鎮瀾宮」字樣的帽子，做在信義威秀廣場前椅子上吃早餐，而此時經過的李男懷疑上班族在偷瞄他，懷疑上班族是被派來盯哨他，因此上前質問：「你是什麼單位？」「跟鎮瀾宮什麼關係？」

上班族被問得一頭霧水，此時又有陶姓、賴姓2名男子，循著李男的招呼聲跟著圍上來，上班族雙拳難敵6手，驚恐之間，又聽到李男的口袋裡面，發出可疑的「喀拉」聲響，上班族情急之下，往李男等人身上推了一把，轉頭就跑走，李男等人隨即快跑追上，可是最後追丟了。

李男本來擔心是無意間惹到什麼人，忐忑不安過了一陣子後，決定還是報警提告恐嚇罪，警方根據監視器循線找到李男等人，李男說出自己過去曾與鎮瀾宮的人員有過節，懷疑對方派人監視，為了查證確認才會說出那些話，至於「喀拉」聲，其實是他手放在口袋裡把玩有滑蓋的手機，檢察官調查後，認為李男3人行為不構成恐嚇，因此將全案處分不起訴。