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台南市持續招商引資　黃偉哲：加速廠商投資腳步

▲台南市投資會報新增4案，製造業及再生能源投資案如肉品分級包裝廠、飼料廠以及聯電循環經濟資源創生中心、太陽能案場等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市投資會報新增4案，製造業及再生能源投資案如肉品分級包裝廠、飼料廠以及聯電循環經濟資源創生中心、太陽能案場等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023年第2場投資會報於17日由黃偉哲市長親自主持召開，針對各列管重大投資案件，逐案檢討設廠進度，在合乎法規範圍內，力求廠商投資如期如質落實。

▲台南市投資會報新增4案，製造業及再生能源投資案如肉品分級包裝廠、飼料廠以及聯電循環經濟資源創生中心、太陽能案場等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府指出，總計目前列管2億元以上重大投資案92案，投資額達2761億元，市府團隊戮力合作、全力協助廠商排除各項投資障礙，自黃偉哲市長上任以來，計有79案完成投資、投資額約1009億元。

▲台南市投資會報新增4案，製造業及再生能源投資案如肉品分級包裝廠、飼料廠以及聯電循環經濟資源創生中心、太陽能案場等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，在半導體業和高科技業帶領下，台南市製造業產值穩定成長，加上南科連續兩年產值破兆、沙崙綠能產業逐漸成熟，南科、沙崙已是台南經濟發展雙引擎，在中央持續扶植南部地區高科技產業發展、大南方科技廊帶發展背景之下，未來電動車及綠能科技等先端技術應用的需求將大幅成長，台南市亦將持續針對半導體產業、綠能產業、電動車產業等作為招商目標，希望吸引國內外資優質企業夥伴來台南投資，而自2019年1月至2023年3月投資台南市合計新增1238件，創造投資額1238億元，年產值2486億元，帶動41254個就業機會，台南市招商成果亮麗。

▲台南市投資會報新增4案，製造業及再生能源投資案如肉品分級包裝廠、飼料廠以及聯電循環經濟資源創生中心、太陽能案場等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局林榮川局長指出，本次投資會報新增4案，製造業及再生能源投資案如肉品分級包裝廠、飼料廠以及聯電循環經濟資源創生中心、太陽能案場等，合計將帶來44億元投資額與近500個就業機會。市府團隊透過跨局處橫向溝通協調，積極協助廠商加快各項行政作業，打造最佳投資環境。歡迎國內外優質企業到台南投資。意者請洽招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。

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