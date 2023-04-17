　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

物流司機猛開黃腔！約砲人妻問「X又O」看得出來嗎　綠夫怒吉

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台南一名物流司機偷吃人妻，挨告要賠20萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名物流司機和撿貨員人妻發展婚外情，不僅用臉書訊息狂約她上床，還猛聊色情話題色問「想不想看我的小鳥」、「大又粗看我的人看得出來嗎？」、「我們可不可以找一天來愛愛一次」等語。這些訊息通通都被人妻的丈夫看到，讓他大受打擊，不僅和妻子離婚，也向小王求償50萬元。台南地院審結，認為小王和人妻調情的對話已侵害配偶權，判司機要賠20萬元，全案還可上訴。

判決指出，這名物流司機因工作認識撿貨員人妻，經常在臉書上與她傳鹹濕露骨對話，表示「脫光光就是要Ｘ了」、「我的人直話直說。每次站在妳旁邊我的香蕉硬梆梆了妳沒有發覺嗎」、還一直逼問她「妳是不是很想跟我愛愛，我要妳回答，要跟不要而已」，人妻也被撩到意亂情迷，誇他「因為你不帥，但是很可愛」，讓物流司機興奮繼續猛聊色說「想不想看我的小鳥」、「大又粗看我的人看得出來嗎？」、「疊貨場每天看到妳就好想去抱妳，怎麼辦，每次看到妳也想去打妳屁股一下，我們可不可以找一天來愛愛一次…看妳自己日期安排」等語。

結果這些訊息都被人妻的丈夫看到，質問下人妻坦承外遇，為了證明兩人從沒發生過性行為，她當場打電話給小王，結果小王在電話裡說「愛妳呀，唉妳不要哭了好不好」、「其實、其實我想，那一天碰到妳的胸部，有沒有」，人妻連忙接話「那是不小心撞到，那不是故意的」，小王卻說「我故意的、我故意的、我故意的」、「我沒有把妳當成炮友，要怎麼把妳當成炮友，對不對」，更加證明兩人婚外情。

丈夫提告控訴，在他發現姦情後，妻子和小王仍然持續聯絡、相約見面，導致他的婚姻最後以離婚收場，精神大受打擊，要向小王求償50萬賠償金。

小王則表示，自己只是嘴砲而已，和人妻連出去牽手、吃飯都沒有，人夫擅自復原妻子已刪除的訊息，以違法方式取得對話內容，他認為自己無需賠償。

不過法官認為，小王明知道人妻有家庭，還和她傳調情訊息，兩人之間還有「我覺得妳愛我。很喜歡我。」、「我自己愛不愛你，我自己知道，重點是你不要因為覺得我愛你，而勉強喜歡我」等對話，可見兩人之間不正常的對話，已使人夫的婚姻破裂，侵害配偶權，判小王要賠20萬元，全案還可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
恐怖瞬間曝！新竹23歲騎士猛撞貨車　腿扭曲一地血慘死
快訊／8人割包皮被帶走！　VIP手術價碼曝光
2波鋒面接力！春雨強襲「全台中獎」　雨勢最猛烈時間出爐
「年收300多萬」沒女友　女醫4點神解！一票人笑歪
哈林「帶隊環島」　竟和卜學亮當場吵架：不會聯絡了！
8口味任選！　必勝客「13吋大比薩下殺199元」
快訊／40歲女塔關山墜30m深崖！　躺谷底已斷氣
Rosé、姜棟元熱戀？　YG二度聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拿空氣槍閒晃！汐止無業男射破娃娃機玻璃　10分鐘就落網

快訊／台中成功國小電線走火教室冒濃煙　校方緊急疏散50學童

驚悚瞬間曝！新竹23歲騎士疑闖紅燈猛撞貨車…腿部扭曲一地血慘死

快訊／「割包皮發大財」增到8人　無病理性仍執行VIP手術涉詐保

變紅燈了婦人小跑步硬闖！遭撞倒求償160萬　騎士免賠理由曝

屏東女車禍手骨折變形「玉鐲卡死」　消防隊急救援

闖賣場女廁「利刃抵學生妹」！　恐怖男：生日想找人吃飯

快訊／40歲女塔關山墜30m深崖！躺谷底已斷氣　勇消垂降搶救中

屏東翁在家突倒地無意識　救護人員CPR+AED2分鐘救回

快訊／史上最大潤寅詐貸還有護航者　前分行經理收水果遭約談

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

侯佩岑喝ㄎㄧㄤ狂盧「不想回家」XD　唐綺陽曝直播後實況：好可愛♥️

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

辣妹舞者記錄跳舞日常　站上吉普車頂遶境拜廟

拿空氣槍閒晃！汐止無業男射破娃娃機玻璃　10分鐘就落網

快訊／台中成功國小電線走火教室冒濃煙　校方緊急疏散50學童

驚悚瞬間曝！新竹23歲騎士疑闖紅燈猛撞貨車…腿部扭曲一地血慘死

快訊／「割包皮發大財」增到8人　無病理性仍執行VIP手術涉詐保

變紅燈了婦人小跑步硬闖！遭撞倒求償160萬　騎士免賠理由曝

屏東女車禍手骨折變形「玉鐲卡死」　消防隊急救援

闖賣場女廁「利刃抵學生妹」！　恐怖男：生日想找人吃飯

快訊／40歲女塔關山墜30m深崖！躺谷底已斷氣　勇消垂降搶救中

屏東翁在家突倒地無意識　救護人員CPR+AED2分鐘救回

快訊／史上最大潤寅詐貸還有護航者　前分行經理收水果遭約談

拿空氣槍閒晃！汐止無業男射破娃娃機玻璃　10分鐘就落網

台劇再創「模仿犯」　資誠：文創法修正可助攻產業發展

基隆全中運代表隊授旗聖火傳遞　副市長邱佩琳期勉小將旗開得勝

【染髮掉色太困擾】6招解決惱人問題　幫助髮色持久不褪色！

反對侵烏、批評普丁「犯叛國罪」　俄異議人士卡拉姆札重判25年

雷虎、漢翔漲太兇！　並列19檔注意股票

賴清德稱「台灣是中國最大外資」　蔡正元舉數據駁：台商賺更多

快訊／台中成功國小電線走火教室冒濃煙　校方緊急疏散50學童

驚悚瞬間曝！新竹23歲騎士疑闖紅燈猛撞貨車…腿部扭曲一地血慘死

快訊／「割包皮發大財」增到8人　無病理性仍執行VIP手術涉詐保

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

社會熱門新聞

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

獨／顧芳瑜雙手遭上銬　外套遮住被帶走影片曝

曾格爾千字反擊　點名郁方、賈永婕

曾格爾勾串富商人夫對話曝　「一定要刪這個訊息喔」

曾格爾喊非小三　「壓垮最後一根稻草」關鍵證據

軍校生被退學　打贏訴訟又告國賠　

國道2號驚見「一整排機車」　警方回應了

阿兵哥買房求婚　付完頭期款被分手

即／彰化反廢校抗議雞蛋被抱走　村長氣到心臟病發

台女在馬國被撞　女駕駛身分曝光

快訊／新竹貨車與機車碰撞！騎士命危

獨／權威名醫涉詐保　看診當場被拘提

演員改當員警出包　失控噴辣椒水判刑定讞

更多熱門

相關新聞

台南市菁英扶輪社捐贈住宅用火災警報器

台南市菁英扶輪社捐贈住宅用火災警報器

台南市消防局17日下午3時許，於消防局第六大隊，舉行台南市菁英扶輪社捐贈消防局第六大隊住宅用火災警報器儀式，由菁英扶輪社社長鄭丞焜代表出席，捐贈300顆住警器，並由消防局局長李明峯頒發感謝狀，以感謝菁英扶輪社之善行義舉，造福地方及人群。

德糖路排水改善9月完工

德糖路排水改善9月完工

法籍夫另結新歡　正宮向小三求償無門

法籍夫另結新歡　正宮向小三求償無門

人夫偷吃2女掰：體諒妻更年期才買春

人夫偷吃2女掰：體諒妻更年期才買春

住台南1飯店「超陰」！一看浴室網哭了

住台南1飯店「超陰」！一看浴室網哭了

關鍵字：

外遇婚外情偷吃配偶權台南

讀者迴響

熱門新聞

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

鄭秀文奪影后「竟是穿H&M平價禮服」！網傻了

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

直擊張立昂復出上工！

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

YG回應了！Rosé爆戀上大16歲姜棟元

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面