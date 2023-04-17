物流司機猛開黃腔！約砲人妻問「X又O」看得出來嗎　綠夫怒吉

▲台南一名物流司機偷吃人妻，挨告要賠20萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名物流司機和撿貨員人妻發展婚外情，不僅用臉書訊息狂約她上床，還猛聊色情話題色問「想不想看我的小鳥」、「大又粗看我的人看得出來嗎？」、「我們可不可以找一天來愛愛一次」等語。這些訊息通通都被人妻的丈夫看到，讓他大受打擊，不僅和妻子離婚，也向小王求償50萬元。台南地院審結，認為小王和人妻調情的對話已侵害配偶權，判司機要賠20萬元，全案還可上訴。

判決指出，這名物流司機因工作認識撿貨員人妻，經常在臉書上與她傳鹹濕露骨對話，表示「脫光光就是要Ｘ了」、「我的人直話直說。每次站在妳旁邊我的香蕉硬梆梆了妳沒有發覺嗎」、還一直逼問她「妳是不是很想跟我愛愛，我要妳回答，要跟不要而已」，人妻也被撩到意亂情迷，誇他「因為你不帥，但是很可愛」，讓物流司機興奮繼續猛聊色說「想不想看我的小鳥」、「大又粗看我的人看得出來嗎？」、「疊貨場每天看到妳就好想去抱妳，怎麼辦，每次看到妳也想去打妳屁股一下，我們可不可以找一天來愛愛一次…看妳自己日期安排」等語。

結果這些訊息都被人妻的丈夫看到，質問下人妻坦承外遇，為了證明兩人從沒發生過性行為，她當場打電話給小王，結果小王在電話裡說「愛妳呀，唉妳不要哭了好不好」、「其實、其實我想，那一天碰到妳的胸部，有沒有」，人妻連忙接話「那是不小心撞到，那不是故意的」，小王卻說「我故意的、我故意的、我故意的」、「我沒有把妳當成炮友，要怎麼把妳當成炮友，對不對」，更加證明兩人婚外情。

丈夫提告控訴，在他發現姦情後，妻子和小王仍然持續聯絡、相約見面，導致他的婚姻最後以離婚收場，精神大受打擊，要向小王求償50萬賠償金。

小王則表示，自己只是嘴砲而已，和人妻連出去牽手、吃飯都沒有，人夫擅自復原妻子已刪除的訊息，以違法方式取得對話內容，他認為自己無需賠償。

不過法官認為，小王明知道人妻有家庭，還和她傳調情訊息，兩人之間還有「我覺得妳愛我。很喜歡我。」、「我自己愛不愛你，我自己知道，重點是你不要因為覺得我愛你，而勉強喜歡我」等對話，可見兩人之間不正常的對話，已使人夫的婚姻破裂，侵害配偶權，判小王要賠20萬元，全案還可上訴。