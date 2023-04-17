減緩台南仁德區淹水情形　 德糖路排水改善9月完工

▲德糖路排水改善9月完工，市長黃偉哲前往視察工程，市議員郭鴻儀、杜素吟、陳皇宇也一同瞭解施作現況及進度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南仁德區德糖路低窪路段，長年逢大雨便會出現積淹水，台南市政府2020年底完成「仁德特27道路工程下游段箱涵」，初步改善排水，如今再獲中央營建署補助7300萬元進行德糖路T幹線雨水箱涵新建工程，完善上游段雨水排水系統，進一步改善德糖路、民安路社區等地的積淹水情況，預計今年9月中旬完工。





台南市長黃偉哲17日前往視察工程，市議員郭鴻儀、杜素吟、陳皇宇也一同瞭解施作現況及進度。黃偉哲強調，減緩仁德地區的淹水情況為第一要務，在市議會與地方里長的協助之下，目前工程推動順利，進度也有微幅超前，預計完工後，區域在面對短時強降雨，可以更有效的排水，降低淹水風險。





由於工程完工期預計為今年9月，黃偉哲特別指示，如果在完工前遇到大雨，水利局需規劃臨時抽水機等應急措施，協助區域順利度過今年汛期。工程期間因封路而造成的交通不便，黃偉哲也指示警察局協助疏導。





水利局表示，南市府持續推動三爺溪流域與周邊地區的排水改善，包括2022年完成三爺溪流域全段主流整治，並透過「台南市仁德特27道路東段工程」、「台南市仁德區德糖路T幹線雨水箱涵新建工程」，在德糖路及民安路段新建雨水箱涵、改善側溝系統，加速地表逕流排水，降低周邊地區的淹水風險。水利局也提醒民眾，施工期間需封閉或縮減車道，請民眾行經該路段多留意，並依疏導路線指示行駛。