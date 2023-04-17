　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市菁英扶輪社熱心公益　捐贈南消住宅用火災警報器

▲台南市菁英扶輪社捐贈消防局第六大隊住宅用火災警報器300顆，由消防局長李明峯頒發感謝狀，以感謝菁英扶輪社之善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市菁英扶輪社捐贈消防局第六大隊住宅用火災警報器300顆，由消防局長李明峯頒發感謝狀，以感謝菁英扶輪社之善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局17日下午3時許，於消防局第六大隊，舉行台南市菁英扶輪社捐贈消防局第六大隊住宅用火災警報器儀式，由菁英扶輪社社長鄭丞焜代表出席，捐贈300顆住警器，並由消防局局長李明峯頒發感謝狀，以感謝菁英扶輪社之善行義舉，造福地方及人群。

南晃集團董座鄭丞焜於去年榮任2022-2023年度台南市菁英扶輪社社長，社友都是在業界表現傑出的人士，投身各種公益活動，發揮扶輪人的愛心，在現任社長鄭丞焜熱心領導下，不斷奉獻投身公益。

▲台南市菁英扶輪社捐贈消防局第六大隊住宅用火災警報器300顆，由消防局長李明峯頒發感謝狀，以感謝菁英扶輪社之善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第六大隊正積極推動民眾安裝住宅用火災警報器，消息一出，現任社長鄭丞焜及全體社友，立刻全力支持響應，慷慨解囊捐贈300顆住宅用火災警報器，針對弱勢族群、低收入戶、獨居老人等住戶特別給予關懷，藉由安裝住宅用火災警報器實質嘉惠市民，守護居家安全，多一份防範，少一分損失。

▲台南市菁英扶輪社捐贈消防局第六大隊住宅用火災警報器300顆，由消防局長李明峯頒發感謝狀，以感謝菁英扶輪社之善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，感謝台南市菁英扶輪社認同消防局，願意捐贈給消防局第六大隊住宅用火災警報器1批，推動民眾居家防火觀念。政府資源有限，但民間力量無窮，非常感謝台南市菁英扶輪社對於消防工作的支持與肯定，此次捐贈除了保障市民生命財產安全，也希望能喚起社會人士之公益善舉，藉此拋磚引玉。

▲台南市菁英扶輪社捐贈消防局第六大隊住宅用火災警報器300顆，由消防局長李明峯頒發感謝狀，以感謝菁英扶輪社之善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，火災通常發生在人們警戒心最低、深夜、清晨熟睡時刻，也最容易釀成重大人命傷亡，家中如能裝置住宅用火災警報器，就能夠在火災發生初期，藉由住警器的即早偵測，發出警報聲響提醒能及早採取避難逃生或自行滅火，進而減少人命傷亡與降低災害損失，他呼籲民眾盡快安裝起來，守護自己與家人的生命財產。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
割包皮詐保手法曝光！　顧芳瑜遭14路大搜索
休旅車翻落50公尺深！摔成廢鐵　2男2女輕傷獲救
機師遭挾持！印尼軍方營救失敗　6死30失蹤
頒金像獎「唸不出得獎者名」　女星道歉了
莊瑞雄痛罵「抹黑下三濫」　何志偉哽咽：我會吞下去
「新殺手更可怕」初期像感冒　3種人最危險
全世界最大藏壽司開進高雄　一查地主超大咖
個資外洩遭詐84萬「上法院也討不回」　為何買什麼詐騙集團都知

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

身障男辦事遺失盤纏　台西警掏腰包暖助老翁返家

立院經濟委員會雲林麥寮農經建設考察　解除保安林成焦點

庫柏蒂諾市姊妹市交換學生訪問團來訪　竹市深度學習之旅

北榮桃園分院職能治療工作訓練坊　助病友重返社會

台南市菁英扶輪社熱心公益　捐贈南消住宅用火災警報器

東仁安居社會住宅開工動土典禮　陳揆：20萬戶社宅目標達標近7成

2023龍岡米干節水花火舞打歌齊歡　4／22起魅力金三角商圈登場

減緩台南仁德區淹水情形　 德糖路排水改善9月完工

國家工藝成就獎邁入第17屆　即起開放徵選工藝職人報名至6／30

點擊「eTag賬單自動扣款失敗」簡訊　恐被盜刷騙個資

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

侯佩岑喝ㄎㄧㄤ狂盧「不想回家」XD　唐綺陽曝直播後實況：好可愛♥️

辣妹舞者記錄跳舞日常　站上吉普車頂遶境拜廟

身障男辦事遺失盤纏　台西警掏腰包暖助老翁返家

立院經濟委員會雲林麥寮農經建設考察　解除保安林成焦點

庫柏蒂諾市姊妹市交換學生訪問團來訪　竹市深度學習之旅

北榮桃園分院職能治療工作訓練坊　助病友重返社會

台南市菁英扶輪社熱心公益　捐贈南消住宅用火災警報器

東仁安居社會住宅開工動土典禮　陳揆：20萬戶社宅目標達標近7成

2023龍岡米干節水花火舞打歌齊歡　4／22起魅力金三角商圈登場

減緩台南仁德區淹水情形　 德糖路排水改善9月完工

國家工藝成就獎邁入第17屆　即起開放徵選工藝職人報名至6／30

點擊「eTag賬單自動扣款失敗」簡訊　恐被盜刷騙個資

莊凱勛登6千公尺高山遇大雪　被「雪狼群包圍」嚇傻：一堆綠綠的眼睛盯著

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網論戰掀背後原因

身障男辦事遺失盤纏　台西警掏腰包暖助老翁返家

網紅名醫顧芳瑜遭14路大搜索　幫病患割包皮詐保手法曝光

門口貼「內有惡犬」勿靠近　2汪真面目曝光笑翻網：確實挺餓的

大雪山休旅車翻落50公尺邊坡！變形成廢鐵　2男先脫困2女獲救

長榮航勤拖機「擦撞受損」　民航局要求提修復方案「1前提才放飛」

病變時無感！醫曝「1問題」大增心血管風險：很多人忽略了

物流司機猛開黃腔！約砲人妻問「X又O」看得出來嗎　綠夫怒吉

演惡女太壞！　八點檔女星下顎發炎、眼睛爆血管：報應來了

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

地方熱門新聞

王永慶、王永在「起家厝」對外開放！

車禍驚見1女渾身刀傷癱坐車內

沈智慧明登記立委初選　黃健豪不排除棄選

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

浪貓尿不出來病危　新北治癒後逆轉貓生

綠捷GC01標跨南崁溪橋合龍　將成最美地標

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

男子深夜駕權利車危駕警攔檢查獲槍毒

南投縣府大專學生暑期工讀　112名額月薪24.6K

酒駕闖紅燈又逆向行駛

激動姊鬧屈臣氏　丟貨品諷警好善良

紙飛機很科學　達人：不同結構不同玩法

婦登山迷路　老公賞鳥報案求援

更多熱門

相關新聞

德糖路排水改善9月完工

德糖路排水改善9月完工

台南仁德區德糖路低窪路段，長年逢大雨便會出現積淹水，台南市政府2020年底完成「仁德特27道路工程下游段箱涵」，初步改善排水，如今再獲中央營建署補助7300萬元進行德糖路T幹線雨水箱涵新建工程，完善上游段雨水排水系統，進一步改善德糖路、民安路社區等地的積淹水情況，預計今年9月中旬完工。

住台南1飯店「超陰」！一看浴室網哭了

住台南1飯店「超陰」！一看浴室網哭了

台南山友登山　血糖過低脫隊迷路

台南山友登山　血糖過低脫隊迷路

台南咖啡店爆糾紛　「媽的哥」狂飆店員

台南咖啡店爆糾紛　「媽的哥」狂飆店員

台南做工行善團改善弱勢家園

台南做工行善團改善弱勢家園

關鍵字：

台南菁英扶輪社捐贈南消警報器

讀者迴響

熱門新聞

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

鄭秀文奪影后「竟是穿H&M平價禮服」！網傻了

直擊張立昂復出上工！

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

YG回應了！Rosé爆戀上大16歲姜棟元

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面