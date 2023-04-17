台南市菁英扶輪社熱心公益　捐贈南消住宅用火災警報器

▲台南市菁英扶輪社捐贈消防局第六大隊住宅用火災警報器300顆，由消防局長李明峯頒發感謝狀，以感謝菁英扶輪社之善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局17日下午3時許，於消防局第六大隊，舉行台南市菁英扶輪社捐贈消防局第六大隊住宅用火災警報器儀式，由菁英扶輪社社長鄭丞焜代表出席，捐贈300顆住警器，並由消防局局長李明峯頒發感謝狀，以感謝菁英扶輪社之善行義舉，造福地方及人群。

南晃集團董座鄭丞焜於去年榮任2022-2023年度台南市菁英扶輪社社長，社友都是在業界表現傑出的人士，投身各種公益活動，發揮扶輪人的愛心，在現任社長鄭丞焜熱心領導下，不斷奉獻投身公益。

消防局第六大隊正積極推動民眾安裝住宅用火災警報器，消息一出，現任社長鄭丞焜及全體社友，立刻全力支持響應，慷慨解囊捐贈300顆住宅用火災警報器，針對弱勢族群、低收入戶、獨居老人等住戶特別給予關懷，藉由安裝住宅用火災警報器實質嘉惠市民，守護居家安全，多一份防範，少一分損失。

市長黃偉哲表示，感謝台南市菁英扶輪社認同消防局，願意捐贈給消防局第六大隊住宅用火災警報器1批，推動民眾居家防火觀念。政府資源有限，但民間力量無窮，非常感謝台南市菁英扶輪社對於消防工作的支持與肯定，此次捐贈除了保障市民生命財產安全，也希望能喚起社會人士之公益善舉，藉此拋磚引玉。

消防局局長李明峯表示，火災通常發生在人們警戒心最低、深夜、清晨熟睡時刻，也最容易釀成重大人命傷亡，家中如能裝置住宅用火災警報器，就能夠在火災發生初期，藉由住警器的即早偵測，發出警報聲響提醒能及早採取避難逃生或自行滅火，進而減少人命傷亡與降低災害損失，他呼籲民眾盡快安裝起來，守護自己與家人的生命財產。