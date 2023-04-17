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生物課本指「土豆是馬鈴薯」挨轟　康軒道歉：將調整更換教材

▲康軒國中生物課本指「土豆是馬鈴薯」引發熱議。（圖／康軒提供）

▲康軒國中生物課本指「土豆是馬鈴薯」引發熱議。（圖／康軒提供）※點圖可放大

記者楊惠琪／台北報導

最近有國中教師發現，在康軒版國中生物課本中，居然以中國用語「土豆」稱呼馬鈴薯，引發網友熱議，今（17日）在立法院教委會也成為立委質詢教育部長潘文忠的焦點。康軒出版社下午發表聲明指出，教材編寫目的只是要讓學生瞭解，學名對於溝通的重要性，對用詞引發輿論爭議，感到抱歉，將調整更換舉例文字。

康軒指出，原先教材編寫目的是在於提示，我們生活中使用的一些不同語詞，講的都是同一事物，例如：土豆，也可稱為「 落花生」、「花生」、「馬鈴薯」、「洋芋」（參考自教育部重編國語辭典修訂本）；青椒，也可稱為「燈籠椒」、「 柿子椒」、「菜椒」、「大椒」（參考自農委會農業知識入口網），讓學生了解學名對於溝通的重要性。

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康軒表示，對於教科書用詞引發輿論爭議，深感抱歉，因為引起紛爭的文字內容，只是教材內容的舉例，將在新年度送審時，把有爭議的舉例適度調整。由於教科書內容須經國家教育研究院審查，且任何內容的調整修改，皆須經其同意，後續會將修訂內容依教科圖書審定辦法規定的行政程序送請審查。

▲康軒課本在教學指引中提及學名可能造成的誤解。（圖／康軒提供）。（圖／康軒提供）

▲康軒在給教師的教學指引中提及學名可能造成的誤解。（圖／康軒提供）※點圖可放大

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