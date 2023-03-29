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南韓震怒！日本審教科書稱竹島為「固有領土」：遭韓非法強占70年

▲▼獨島位處鬱陵島東南方87.4公里的海域上，屬於南韓實際管轄的領土。（圖／達志影像／newscom）

▲獨島位處鬱陵島東南方87.4公里的海域上，屬於南韓實際管轄的領土。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅月中造訪東京時，雖然受到日本首相岸田文雄熱情款待，韓日關係迎來改善的契機，卻還是因過程中爆出的種種爭議而慘遭在野人士批評為「屈辱外交」。豈料，日本昨（28）日通過小學社會教科書審定結果，內容提到竹島（獨島）為日本固有領土、南韓非法占據達70年，此舉再度引發南韓強烈不滿。

根據《韓聯社》，日本文部科學省28日召開教科書審議會，正式通過2024學年度起使用的149種小學教科書，其中在社會教科書與其使用的地圖均明確指出，北方領土（北方四島爭議）和竹島（南韓實際管轄，稱獨島）為日本固有領土，聲稱南韓從70年前便非法占據竹島；至於在二戰朝鮮籍徵兵的議題，則淡化「強制徵兵」的論述。

報導指出，教科書出版社日本文教出版原本在6年級的社會教科書提到，「北方領土和竹島為日本領土」，此段文句在審定會議上被要求改正，加上日本「固有」領土之描述；至於另一間出版社東京書籍則提到，「竹島被韓國佔據，日本提出抗議」，該段文句被要求加上「非法」占據等字樣。

▼日本在審議通過的小學社會教科書，強調竹島（獨島）為日本固有領土，將竹島劃入日本領土，並標示出專屬經濟海域。（圖／達志影像／newscom）

▲▼日本在審議通過的小學社會教科書，強調竹島（獨島）為日本固有領土，將竹島劃入日本領土，並標示出專屬經濟海域。（圖／達志影像／newscom）

▲▼日本在28日審議通過的149種小學教科書中，淡化對於二戰朝鮮籍士兵與勞工的「強制徵用」論述，引發南韓強烈不滿。（圖／CFP）

▲日本在28日審議通過的149種小學教科書中，淡化對於二戰朝鮮籍士兵與勞工的「強制徵用」論述，引發南韓強烈不滿。（圖／CFP）

針對日本審議通過小學社會教科書中提到獨島（日本稱竹島）主權，以及淡化、甚至刪去二戰朝鮮籍士兵「強制徵用」的論述，南韓政府表示深感遺憾，「無論歷史、地理、國際法上，獨島皆為我國（南韓）固有領土，然而日本卻通過審議不當提出獨島主權論述的教科書，在此我方表達強烈抗議。在此申明，我方無法接受日本針對獨島提出的任何主張。」

南韓外交部次長趙賢東28日下午在首爾市鐘路區外交部大樓召見日本總括公使（現代理大使）熊谷直樹，針對日本小學社會教科書在獨島等議題上的論述，向其表達強烈抗議。

南韓總統辦公室也透過高層在電訪中表達立場，「對於大韓民國的領土和主權，沒有任何退讓，這是總統辦公室堅決的立場。」

▲▼南韓書法家去年登上獨島，「大韓民國的早晨從獨島開始。」（圖／達志影像）

▲南韓書法家曾登上獨島，在橫幅上寫「大韓民國的早晨從獨島開始」。（圖／達志影像）

據悉，尹錫悅結束日本訪問行程後，《產經新聞》、《共同社》等日媒便爆料，岸田文雄曾在會議上向尹錫悅提到獨島領土主權歸屬問題，甚至還主動開口要求南韓應開放進口福島8縣漁產品，尹錫悅此舉遭在野人士批評為「屈辱外交」，如今又爆出小學社會教科書審定通過等爭議，恐再度對日韓關係造成影響。

►日韓破冰有代價！傳岸田要求尹錫悅：南韓應開放進口「福島食品」

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