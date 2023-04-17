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康軒生物課本指「土豆是馬鈴薯」　教長訝異：那是中國用詞

▲康軒生物課本指「土豆是馬鈴薯」引發熱議。（圖／翻攝網路）

▲康軒生物課本指「土豆是馬鈴薯」引發熱議。（圖／翻攝網路）

記者楊惠琪／台北報導

最近有國中教師發現，在康軒版國中生物課本中，居然以中國用語「土豆」稱呼馬鈴薯，引發網友熱議。立院教委會今（17日）審查「特殊教育法修正案」，立委陳椒華問教育部長潘文忠，「土豆」是什麼？潘文忠回答：「土豆是指花生」，對於教科書出現中國用詞也感到驚訝，強調若是經教育部國教院審定的教科書，一定是國家慣用詞，這部分若出版社誤寫，也會做糾正。

康軒國一下冊生物課本「3-2生物的命名與分類」，將馬鈴薯稱之為「土豆」，引發網友熱議，批評中國用語不但逐漸滲透台灣人生活，甚至成為教科書內容。陳椒華今在立院質詢時，直接詢問潘文忠，請問「土豆」是什麼？

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潘文忠回應，「我們的土豆是指花生」，陳椒華接著說：中國的土豆是指馬鈴薯，但在康軒國一下冊生物課本中，竟然把馬鈴薯叫做土豆。對此，潘文忠感到驚訝，直接回說「會嗎？」。

潘文忠說，台灣教科書怎麼可能使用中國用詞？這審查應該就過不了才對，如果是經過教育部國教院審定的教科書，一定是用國家慣用詞，這部分若出版社誤寫，也會做糾正。陳椒華則提醒教育部，有關自然科學名稱，教科書應該要審慎檢查，不該草率。

「土豆是馬鈴薯」的說法，在網路引發熱議，有網友批評出版社濫用中國用語、中國認知作戰進入校園，不過也有網友舉《教育部重編國語辭典修訂本》上對「土豆」的說明指出，土豆除了有豆科「落花生」的意思，也有茄科「馬鈴薯」的意思，認為康軒沒有寫錯。

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