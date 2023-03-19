印度工人被「馬鈴薯堆」活埋！至少14人死亡　現場畫面曝光

Several people killed by falling potatoes and debris after roof collapse in Indiahttps://t.co/bIIFr8nMMv pic.twitter.com/EtaH9an8kV — BBC News (World) (@BBCWorld) March 17, 2023

記者張方瑀／綜合報導

印度北方邦一間馬鈴薯儲存廠房日前突然倒塌，馬鈴薯和殘骸散落一地，更有許多工人當場被埋，目前已知造成至少14人死亡。

根據印度媒體Tribune報導，北方邦森珀爾市（Sambhal）一棟儲存馬鈴薯的冷藏廠房16日突然倒塌，造成多名工人被當場壓在馬鈴薯堆底下。從現場曝光的影片可以看到，意外發生後救難人員利用挖土機不斷將馬鈴薯堆挖開，試圖救出被埋的工人，更出動搜救犬協尋。

8 Killed, 11 Rescued After Cold Storage Roof Collapses In UP's Sambhal



pic.twitter.com/JF9Gf4a077 — Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) March 17, 2023

救難人員一共救出24名工人，但仍有至少14人傷重不治。北方邦首席部長約吉（Yogi Adityanath）表示，將向死者家屬支付20萬盧比的賠償金，傷者家屬也能獲得5萬盧比，另外將免除所有治療費用。

據了解，發生意外的馬鈴薯儲存廠早已破舊不堪，目前警方正在調查事故原因，已拘留4名相關人士進行訊問。