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台灣醫美躍上國際舞台　王正坤受邀撰寫英國醫學美容教科書

▲英國劍橋出版社，邀請台灣王正坤醫師撰寫英文美容醫學教科書，供全世界醫師學習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲英國劍橋出版社，邀請台灣王正坤醫師撰寫英文美容醫學教科書，供全世界醫師學習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣醫學美容醫術享譽國際，英國劍橋出版社邀請台灣藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，撰寫英文美容醫學教科書，最近已在英國出版問世，供全世界醫師學習。

▲英國劍橋出版社，邀請台灣王正坤醫師撰寫英文美容醫學教科書，供全世界醫師學習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，負責撰寫的章節是膠原蛋白增生劑(collagen biostimulator)，闡述生物材料如何刺激皮膚增生自體膠原蛋白來填補凹陷皺紋，膠原蛋白增生劑是近年來最熱門的議題，這本書讓台灣醫學美容躍上國際舞台，展現台灣高水準的醫學技術，為台灣爭光。

▲英國劍橋出版社，邀請台灣王正坤醫師撰寫英文美容醫學教科書，供全世界醫師學習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這本在英國出版的英文教科書名稱為「A Guide to Aesthetic Medicine and Cosmetic Surgery」，也就是「美容醫學和整形手術指南」，全世界共有30多位知名醫師參與撰寫，而王正坤醫師代表台灣撰寫膠原蛋白增生劑的章節。全世界最大型的美容醫學會議有兩個，一個是在法國巴黎舉行的IMCAS會議，另外一個是在摩納哥舉行的AMWC會議，每次都有超過1萬名醫師參加。藝群醫美集團董事長王正坤醫師常常受邀到這兩個會議演講，因為表現傑出而受人矚目，因此被香港醫師邀請，共同撰寫英文美容醫學教科書。

▲英國劍橋出版社，邀請台灣王正坤醫師撰寫英文美容醫學教科書，供全世界醫師學習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師是企管博士、皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學企管博士班老師、成功大學EMBA碩士班老師與藝群醫學美容集團董事長，藝群醫美集團旗下有11家診所與1家Dr.藝群保養品公司。王正坤醫師表示，當皮膚老化時，會出現凹陷皺紋與皮膚鬆弛，如果能夠使用藥物刺激皮膚產生自體的膠原蛋白，就可以填補凹陷皺紋，改善皮膚鬆弛，預防老化。

▲英國劍橋出版社，邀請台灣王正坤醫師撰寫英文美容醫學教科書，供全世界醫師學習。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲英國劍橋出版社，邀請台灣王正坤醫師撰寫英文美容醫學教科書，供全世界醫師學習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前世界各國政府認證通過的膠原蛋白增生劑有以下5類：舒顏萃(Sculptra)成分是聚左旋乳酸(PLLA)，俗稱童顏針。艾麗斯(AestheFill)成分是聚雙旋乳酸(PDLLA)，俗稱「精靈針」。洢蓮絲(Ellanse)成分是聚己內酯(PCL)，俗稱「少女針」。瑞得喜(Radiesse)成分是羥基磷灰石鈣(CaHA)，俗稱「晶亮瓷」。玻尿酸當中也有少部分種類可以刺激膠原蛋白增生，例如低分子量和高分子量玻尿酸的混合複合物。

▲英國劍橋出版社，邀請台灣王正坤醫師撰寫英文美容醫學教科書，供全世界醫師學習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師表示，這些膠原蛋白增生劑被注射進入皮膚之後，會立即吸附多種人體蛋白質，然後才開始與人體細胞相互作用，將組織修復細胞召集到注射材料的發炎部位，這些組織修復細胞會開始增生膠原蛋白，並且產生纖維包膜把這些生物材料包覆起來。巨噬細胞對這些生物材料有反應，並根據其材料顆粒的大小來決定是否吞噬吸收這些顆粒。生物材料被吸收後，最後逐漸產生膠原蛋白來填充皮膚的凹陷皺紋。這些醫學原理，必須透過英文教科書來傳達給全世界的醫師學習，藉由台灣醫師參與英國英文美容醫學教科書的撰寫，也讓世界看見台灣醫師的實力。

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