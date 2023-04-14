英國最高雲霄飛車卡半空　遊客發抖走下「72m高狹窄樓梯」逃命

▲受困遊客徒步走下72公尺高樓梯逃命。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

英國最高雲霄飛車The Big One行駛一半時突然在高空故障，受困遊客最後被迫徒步走下72公尺高的狹窄逃生梯，好不容易才平安回到地面，驚悚畫面在網路上瘋傳。

事件11日下午2時50分左右發生在布萊克浦遊樂園(Blackpool Pleasure Beach)的The Big One雲霄飛車，照片中可看到，雲霄飛車因為故障停駛在高空中，受困遊客在工作人的幫助下爬出座位，並且走在高達72公尺高的狹窄逃生梯上。

目擊者表示，「我看到那一幕時嚇了一大跳，當天天氣很冷、下著雨，風還很大」，幸好工作人員立即給予幫助，最後成功幫助多名遊客脫困，並且安全回到地面。

遊樂園發言人表示，當天由於天氣狀況突然變化，雲霄設施受到影響才會停駛，工作人員立即讓遊客安心，並且幫助他們下車，因為強風不斷，後來便讓雲霄飛車暫時停駛。

原名為「百事極限一號」(Pepsi Max Big One)的The Big One雲霄飛車，於1994年開始營運，是當時世界上最高、最陡峭的雲霄飛車，雖然最高記錄後來被其他雲霄飛車超越，現在仍然是英國最高的雲霄飛車。