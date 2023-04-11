陸電動車行駛急彎疑操作不當　墜20層樓高深崖致2死

記者魏有德／綜合報導

山西省晉城市陵川縣一處山路9日發生一起死亡車禍，一輛電動車疑似在急彎處因操作不當，撞擊護欄後翻落至約100公尺深的山谷中。經附近村民及路過車輛駕駛協助搶救，當救援隊感到後發現，含駕駛在內的2人已經當場死亡。

▲一輛電動車行經山西一處山路，在急彎處疑因操作不當翻落20層樓深山谷。（圖／翻攝猛瑪新聞，下同）

《閩南網》報導，陵川公安微信公衆號消息，2023年4月9日10時許，陵川縣六泉鄉東雙腦村發生一起道路交通事故。事故發生後，陵川縣公安局交警大隊迅速趕赴現場開展事故處置工作。

透過現場救援人員拍攝的影片可以發現，這輛掛有河南車牌的白色電動車呈180度翻轉摔落在河床上，車頂已淹沒在水中，車體嚴重損壞。救援隊成員表示，當地村民帶著他們穿過小路才到達事故地點，「摔落的車輛殘骸距崖上的山路約100公尺左右，得有20層樓高。」

經警方初步調查，這輛小型電動車行駛至陵川縣六泉鄉東雙腦村寺窪自然村一急彎路段時，因操作不當撞壞道路防護欄後掉入路邊崖下，造成駕乘人員2人死亡。也有一種說法是電動車超載，載客人數超過規定載客量，導致車輛行駛不穩，最終墜崖，整起事件還需相關人員鑑定後才能釐清事發原因。