　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／失聯11天找到遺體！攀干卓萬山失蹤　他墜百米深崖慘亡

記者高堂堯、黃資真／南投報導

1支來自桃園、新北等地的11人登山隊在清明節連假前往攀登南投干卓萬群峰，其中1名66歲蔣姓隊員在附近斷崖往三叉營地方向失聯至今。經過了11天的搜救、38名人力出動協尋，終於在今(12)日於斷崖第三拉繩處下方達100公尺處尋獲蔣男大體，後續將由直升機吊掛下山。

▲▼ 男攀干卓萬山失蹤，第11天找到遺體。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子攀干卓萬山失蹤，第11天找到遺體。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投消防局指出，11人登山隊規劃3月31日至4月4日共5天4夜的登山行程，從仁愛鄉萬大林道入山，4月1日下午5時許，領隊發現走在隊伍後方的蔣男失聯，隔天早上6時許請留守山友緊急報案，請求協尋。

報案人表示，蔣男疑似因身體不適或腳程較慢，大多走在隊伍後方，其他隊員一路上與他保持一定距離，時不時確認狀況，途中也都一直有回應，但今天清晨在干卓萬山附近斷崖第3段拉繩處往三叉營地方向呼叫蔣男時，卻遲未獲得回應，一群人推斷蔣男恐失足墜崖，才會報警。

▲▼ 男攀干卓萬山失蹤，第11天找到遺體。（圖／記者高堂堯翻攝）

警消獲報後緊急出動內政部空中勤務總隊執行多架次運輸及南投消防、二大山搜義消、南投林務局、中華民國山難救助協會中區及南區搜救委員會、新北市消防局新板山搜義消共計達38人次參與搜救。

今天搜救隊員架設繩索下切干卓萬山斷崖第三拉繩處下方達100公尺處，尋獲失蹤的蔣男，但已明顯死亡，目前持續將其拖拉至可吊掛點。待天候允許，等待直升機吊掛至奧萬大停機坪交家屬及警方接手後續相關處理。

南投縣政府消防局第二大隊呼籲山友，參加長天數登山活動時，務必先考量天候降雨狀況及自身身體狀況，山永遠在，以免憾事發生。

▲▼ 男攀干卓萬山失蹤，第11天找到遺體。（圖／記者高堂堯翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
南韓：中國禁航27分鐘「與火箭掉落物有關」　日本證實接獲通報
獨／派翠克拒「同台葛斯齊」遭封殺！　圤智雨爆節目邀約內幕
陸對台設「禁航區」衝擊飛日韓航班　70%受影響
獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣　就是要他殘廢
獨／200公斤包裹車滑落　員工遭重壓！恐怖畫面曝
隋棠薄紗禮服露到屁股！　老公看辣照偷笑吐4字
大陸對台2455項產品貿易壁壘調查　學者分析背後原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台版柬埔寨首腦「藍道」自認沒事　帳戶近千萬開豪車！妻10萬交保

台中越南移工「4打1」街頭追逐砍人　拔腿駕車逃亡畫面曝光！

桃園男強抱按摩女上床想硬上　掏鳥磨蹭臀腿下場曝

男子騎贓車40公里竊電纜線　連偷兩天...帆布袋掩飾仍被逮

林口貨車撞安全島！車頭凹爛…駕駛自行脫困滿地漏油

獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣　瞄準就是要他殘廢

快訊／台中太平傳槍擊案！　1人刀傷送醫...警赴現場採證中

性侵女兒「傳紙條教應訊」！千字情勒哀求原諒　狼父2度逆轉判囚

同事勸「對住戶態度好一點」　莽保全美工刀割頸…濺血送醫搶救

快訊／失聯11天找到遺體！攀干卓萬山失蹤　他墜百米深崖慘亡

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

男童學走路突然跳起熱舞　快樂表情＋舞步逗樂旁人

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

台版柬埔寨首腦「藍道」自認沒事　帳戶近千萬開豪車！妻10萬交保

台中越南移工「4打1」街頭追逐砍人　拔腿駕車逃亡畫面曝光！

桃園男強抱按摩女上床想硬上　掏鳥磨蹭臀腿下場曝

男子騎贓車40公里竊電纜線　連偷兩天...帆布袋掩飾仍被逮

林口貨車撞安全島！車頭凹爛…駕駛自行脫困滿地漏油

獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣　瞄準就是要他殘廢

快訊／台中太平傳槍擊案！　1人刀傷送醫...警赴現場採證中

性侵女兒「傳紙條教應訊」！千字情勒哀求原諒　狼父2度逆轉判囚

同事勸「對住戶態度好一點」　莽保全美工刀割頸…濺血送醫搶救

快訊／失聯11天找到遺體！攀干卓萬山失蹤　他墜百米深崖慘亡

貨櫃三雄與台驊3月營收年減幅驚人相似　顯示運價操作空間很小

台版柬埔寨首腦「藍道」自認沒事　帳戶近千萬開豪車！妻10萬交保

妹子強拉相親男開房！遭擋門爆氣問：我身材這麼好你忍得住？

業界審查最難挑戰！「東森嚴選」高標檢驗品質　深獲消費者信賴

快訊／陸發起貿易壁壘調查　國台辦：台灣單方面限制損害陸企利益

台中越南移工「4打1」街頭追逐砍人　拔腿駕車逃亡畫面曝光！

李展毅單場雙響砲　味全二軍中止台鋼雄鷹4連勝吞首敗

桃園男強抱按摩女上床想硬上　掏鳥磨蹭臀腿下場曝

男子騎贓車40公里竊電纜線　連偷兩天...帆布袋掩飾仍被逮

老公「看A片被抓到」認了很紓壓　美人妻崩潰喊：這是出軌！

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

社會熱門新聞

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

賈瞳瞳涉約砲詐騙　鐵工男提告結果曝

即／淡江大學前副校長墜樓！12F直墜地面身亡

即／62歲淡大前副校長墜樓亡！原因曝光

即／台鐵死傷事故！桃園-中壢採單線雙向行車

獨／從沒說「養嬤換房」！長孫姊姊說話了

失聯靜宜女「新男友小U」　身分起底！

女大生為愛不回台　園區只保到潑水節

三重街頭深夜砍人！29歲男胸部中刀搶救中

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

老公突逼離婚　她找真相徹底崩潰

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

更多熱門

相關新聞

福寶建設軟實力寵粉　董座陳慶曄用行動貫徹「一家親」

福寶建設軟實力寵粉　董座陳慶曄用行動貫徹「一家親」

「一日福寶人，終身福寶情」福寶建設董座陳慶曄笑著說，這句話說起來簡單，但實際上難度相當高；自台中發跡的福寶建設，返鄉推案除了供給新案給消費者，更進一步舉辦「福寶一家親」一系列活動，打破房地產只有買與賣的關係，成功建立起溫暖的信任感。

陸電動車行駛急彎疑操作不當 墜20層樓高深崖致2死

陸電動車行駛急彎疑操作不當 墜20層樓高深崖致2死

雷擊木噴飛砸傷山友　南三段3起山域事故

雷擊木噴飛砸傷山友　南三段3起山域事故

母虐9個月大女嬰「腦室擴大」癱一輩子

母虐9個月大女嬰「腦室擴大」癱一輩子

15歲少女搬進家幫顧3寶　姑丈凍未條%2次

15歲少女搬進家幫顧3寶　姑丈凍未條%2次

關鍵字：

南投干卓萬山墜崖

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

百萬YouTuber宣布！　搬來台灣住

《不熙娣》派翠克拒同台葛斯齊！

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

賈瞳瞳涉約砲詐騙　鐵工男提告結果曝

2波全台變天　「雨更大」時間曝

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面