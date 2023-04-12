快訊／失聯11天找到遺體！攀干卓萬山失蹤　他墜百米深崖慘亡

記者高堂堯、黃資真／南投報導

1支來自桃園、新北等地的11人登山隊在清明節連假前往攀登南投干卓萬群峰，其中1名66歲蔣姓隊員在附近斷崖往三叉營地方向失聯至今。經過了11天的搜救、38名人力出動協尋，終於在今(12)日於斷崖第三拉繩處下方達100公尺處尋獲蔣男大體，後續將由直升機吊掛下山。

▲男子攀干卓萬山失蹤，第11天找到遺體。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



南投消防局指出，11人登山隊規劃3月31日至4月4日共5天4夜的登山行程，從仁愛鄉萬大林道入山，4月1日下午5時許，領隊發現走在隊伍後方的蔣男失聯，隔天早上6時許請留守山友緊急報案，請求協尋。

報案人表示，蔣男疑似因身體不適或腳程較慢，大多走在隊伍後方，其他隊員一路上與他保持一定距離，時不時確認狀況，途中也都一直有回應，但今天清晨在干卓萬山附近斷崖第3段拉繩處往三叉營地方向呼叫蔣男時，卻遲未獲得回應，一群人推斷蔣男恐失足墜崖，才會報警。

警消獲報後緊急出動內政部空中勤務總隊執行多架次運輸及南投消防、二大山搜義消、南投林務局、中華民國山難救助協會中區及南區搜救委員會、新北市消防局新板山搜義消共計達38人次參與搜救。

今天搜救隊員架設繩索下切干卓萬山斷崖第三拉繩處下方達100公尺處，尋獲失蹤的蔣男，但已明顯死亡，目前持續將其拖拉至可吊掛點。待天候允許，等待直升機吊掛至奧萬大停機坪交家屬及警方接手後續相關處理。

南投縣政府消防局第二大隊呼籲山友，參加長天數登山活動時，務必先考量天候降雨狀況及自身身體狀況，山永遠在，以免憾事發生。