嘉義市政府推動「舊城創新生」討論度高　112年再造補助400萬

▲嘉義市政府推動「舊城創新生」計畫 參與店家現身說法，112年再造補助400萬 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府推動「舊城創新生」計畫，透過青年創業、店家再造以及二通小旅行等活動，為舊城區帶進滿滿人潮與商機。今年各項舊城計畫陸續啟動，其中「嘉義市特色店家形象再造計畫」已在3月22日公開徵件，補助總額400萬元。嘉義市黃敏惠市長與副市長陳淑慧共同出席芋沺商行店家再造計劃說明會，邀請更多嘉義市特色店家加入再造，去年改造店家代表也一同現身說法，傳承以設計力再創經濟力的寶貴經驗。

▲嘉義市政府推動「舊城創新生」計畫 參與店家「芋沺商行」。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，2021台灣設計展策展的成功，不僅讓許多人驚豔嘉義市的出色、吸引更多設計師與藝術家投入在地創造更多精采，將「設計思維導入生活」的理念更為嘉義市帶來創新的能量。「嘉義市特色店家形象再造計畫」延續「2021台灣設計展」的精神，為店家與設計師搭建媒合平台，由店家先提出改造的理念與目標，經過嘉義市政府的專家評選團嚴格篩選後，再由設計師團隊加入一起解決問題，不僅梳理了嘉義市豐厚的歷史文化，展現了嘉義市多元的一面，透過店家特色再造為商品及服務加值，更突顯了店家「高CP值而不只有低價」的面向。

▲ 參與店家「芋沺商行」選用在地食材。（圖／嘉義市政府提供）



黃敏惠強調，設計導入除了室內設計的工作之外，設計師團隊也協助店家做完整的市場及產品分析，提供顧客服務流程的建議，為店家找到最大的亮點。十大旗艦計畫中「舊城創新生」不僅為地方創造了多元的人文場域，更豐富了體驗，今年市府再度啟動「嘉義市特色店家形象再造計畫」，期待能成為有志在嘉義市創業、投入在地的店家堅實厚盾，也期待去年度豐富精采的成果，能吸引更多店家把握至4月21日的收件日期，踴躍報名。

嘉義市政府建設處表示，去年入選計畫的店家包括「芋沺商行」、「嘉義針車行」、「聰明Bar」、「給給茶記」、「遊Love園」以及「永昌行」，設計公司則有「白水設計」、「肯默設計」、「范特喜微創」以及「同心圓設計」，今年更延攬「小福砌設計」及「小視拾光設計」加入，設計師團隊更加堅強，入選計畫的店家最高可獲得80萬元的補助經費，同時獲得設計師團隊的專業協助，期待店家老闆們勇敢踏出改造的第一步，用設計思考因應瞬息萬變的市場競爭。

說明會舉辦場地「芋沺商行」即是去年店家再造計畫的場域之一，創辦人陳名媛表示，透過同心圓設計專業診斷，協助翻新設計老宅，並建議將現有品牌以「芋沺」為主架構，延伸多項子品牌的同系列視覺系統應用。在市府的大力支持與協助下，店家Google瀏覽次數翻升4倍，單月突破4萬次，讓更多人看見嘉義市的精采；給給茶記共同創辦人張瑜珊表示，與白水設計及專案辦公室共同討論、聚焦香港風格，打破以往只有烤鴨叉燒或維多利亞港的印象，以香港地鐵風貌呈現，濃濃的既視感一秒回到香港。

今年度預計徵選6件店家計畫一同加入再造行列，擔任計畫輔導團隊的范特喜微創文化執行長潘冠呈表示，去年黃敏惠市長為計劃下的註解「低調的囂張」是最能代表「新二通」獨特的街道風格與文化個性的一句話。計劃從一開始的「彡分書店」蹲點西市場，打開「舊城創新生」的可能性，同時成為街區中的第三場域，是空間改造、青年創業、飲食文化等議題的交流空間，未來期待持續擴大渲染力，展現嘉義市獨特的人文與歷史魅力。

市府建設處表示，「112年度嘉義市特色店家形象再造補助計畫」申請案自4月12日起受理至4月21日（五）止，歡迎嘉義市具有實體營業店面的店家踴躍申請，相關申請文件可至「嘉義市政府建設處-便民服務-表單下載-工商科」下載取得，線上報名表單連結https://reurl.cc/jlvyop。如有計畫申請相關問題，請撥打專案辦公室服務專線0971-765595，或至嘉義市西區國華街245號一樓（西市場大樓）5區6-1專案辦公室洽詢。