嘉義市「星光兔」小提燈　2／1起每日限量1000個送完為止

▲嘉義市呆萌「星光兔」小提燈，2/1起連續3日限量發送3,000個 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節年假剛放完，國曆2月5日即將迎來元宵節 (農曆正月十五)。嘉義市政府在兔年特別隆重推出「星光兔」小提燈，預計自2月1日至2月3日(週三至週五)，連續三天的下午4點開始，在嘉義市文化公園(文化路與民族路口)發送給民眾，每日限量1,000個，送完為止。

每年嘉義市政府推出的生肖小提燈都廣受市民喜愛，甚至有小提燈迷每年收集。今(112)年選購的「星光兔」小提燈是由有「花燈女王」之稱的旅法設計師林佳葦親手設計，林佳葦出身花燈世家，是國寶級燈藝師林健兒的女兒，有別於傳統花燈，林佳葦的小提燈充滿童趣，憑著「不想做無聊的提燈」的初衷，每年推出的小提燈總有令人驚喜的新亮點。

這次設計的「星光兔」小提燈是以寵物兔子裡最受歡迎的「垂耳兔」為造型設計，長長的耳朵、呆萌的眼神，搭配夢幻的星空漸層色系，帶給孩子滿滿的療癒與安心感。結構上，利用紙張的切割凹折，呈現出垂耳兔澎澎的圓潤感。長耳朵裡設計了一個簡單的連動結構，將燈體內的細帶往下拉，兩隻下垂的耳朵就會飛起來，既可愛又有趣。希望兔年「星光兔」小提燈點亮元宵節平安喜樂氛圍，為台灣祈求平安，招來福氣，並帶給人精神上的療癒和安心感。

市府呼籲，在後疫情期間，請持續落實勤洗手及配戴口罩等防疫措施，保護自己健康，也保護他人，希望大家都能平安快樂的歡度元宵佳節。